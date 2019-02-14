【禁電子煙】禁售不禁食　陳肇始：法例原意非「懲罰」煙民

食物及衞生局昨日（13日）向立法會提交《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》，內容包括建議禁止將另類吸煙產品，即電子煙、加熱煙進口香港。未來旅客不可攜帶電子煙進入本港。一旦違例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。 食衞局局長陳肇始今早（14日）在港台節目表示，法例推行初時不會十全十美，是次條例草案的規管範圍不涵蓋擁有、吸食電子煙及加熱煙。她承認，「禁食」在執法上有困難，當局並非要「懲罰」吸食電子煙及加熱煙的煙民，相信法例禁止分發、入口已能達到很大效果。

陳肇始承認，禁食電子煙加熱煙在有執法上有困難，當局並非要「懲罰」吸食電子煙及加熱煙的煙民。（資料圖片）

陳肇始表示，法例原意是杜絕電子煙及加熱煙在市面流通，保障市民健康，預計法例生效後吸食人數會越來越少。她引述指，有個案是該市民原本希望透過吸食電子煙及加熱煙，最終達致戒煙，惟發現相關做法未如理想。

條例草案目前未有禁止擁有電子煙及加熱煙，被問及會否規管儲存量，陳肇始指當局曾經考慮相關做法，惟擔心會否變相鼓勵吸食，因而未有規定相關行為。

網售令執法具挑戰

被問及在海外郵寄電子煙及加熱煙到香港的做法，陳肇始未有正面回應，她只表示如果法例有漏洞，當局會研究如何堵塞，又指互聯網發展為執法帶來很多挑戰，相信電子煙及加熱煙並非特例。

食物及衞生局提交予立法會文件

陳肇始補充，未來不排除會修例，但目前未有明確計劃。煙民歐先生致電節目指，自己同時有吸食傳統香煙及電子煙，質疑當局為何不一併禁售傳統香煙，「全部禁曬佢，我咪去戒煙，一了百了。」

食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢指出，草案限制旅客帶另類吸煙產品入境，即使旅客聲稱屬於自用，亦不可容許。（梁鵬威攝）

《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》建議禁止將另類吸煙產品，包括電子煙、加熱非燃燒煙草產品及草本煙進口香港，禁止範圍包括當作包裹或貨物運入、由旅客攜帶入境；但過境物品、航空轉運貨物，以及過境人士均可獲豁免。另外，草案建議禁止製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，以及禁止為製造、售賣或上述分發的目的而管有另類吸煙產品。如經循簡易程序定罪，可判處第5級罰款和監禁6個月。

食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢昨日在記者會表示，條例草案限制旅客帶另類吸煙產品入境，即使旅客聲稱屬於自用，亦不可容許。

阮慧賢又表示，當局會參考新加坡做法，在口岸會設有一個收集另類吸煙產品的箱，如旅客屆時願意把產品放入箱內，就不屬犯法；政府將設3個月的寬鬆處理期，如旅客在被海關檢查時，才發現其有相關產品，而對方態度合作，就會寬鬆處理。