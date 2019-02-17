【土地大辯論】政府上周宴請土供組成員　王坤fb感言：席散心不散

土地供應小組任期將於2月28日屆滿，但政府仍未對小組去年底提交報告提出的8個優先選項建議作出回應，引起小組部分成員近日表達不滿。政府上周五(15日)宴請小組全體委員，其中早前曾表明政府若決定不局部發展粉嶺高爾夫球場用地、便會辭任小組成員一職的王坤表示，大家都希望政府能夠趕及在小組任期屆滿前回應小組報告。

王坤今日下午在個人facebook專頁，發表題為「席散心不散」的帖文，指政府前晚宴請「土供組」全體委員，「但新正頭人腳仍未齊。當晚把酒當歌，仍不免噫噫哦哦，祈望政府在二月小組任期內會積極回應小組報告。」

從其上載的照片所見，身兼小組官方成員的三位局長，包括發展局局長黃偉綸、運輸及房屋局局長陳帆及環境局局長黃錦星均有出席，相中亦見其他官方成員；而小組主席黃遠輝、副主席黃黃澤恩及多位成員均有出席。

王坤日前接受港台訪問時曾稱，若政府決定不局部發展粉嶺高球場，他會辭任小組成員，以表達對政府漠視小組工作的不滿，並指有其他成員亦持有類似想法。而特首林鄭月娥及後出席一個頒獎典禮後，主動表示政府將很快公布全面回應專責小組報告，更指希望能夠得到社會支持。

而小組黃遠輝及後表示，歡迎林鄭的回應，並指期望政府可在本月底小組任期屆滿前，回應小組報告的建議，至少可以交代那些可以執行，而未能執行的是存在甚麼原因。