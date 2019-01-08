【土地大辯論】回應林鄭「難照單全收」　黃遠輝：須說服社會接受

特首林鄭月娥今早(8日)回應土地供應專責小組提交的最終報告時，表明政府對所有顧問，無論是受聘或無償參與委員會的專家意見都照單全收，未必是負責任行為，予人感覺她不會全盤採納小組報告的建議，尤其是小組提出局部收回粉嶺高爾夫球場的選項，更令人覺得林鄭未必會接納。 土地供應專責小組主席黃遠輝接受查詢時指，林鄭今早的講法其實仍未算正式回應小組報告的建議；而小組亦無權要求政府必須採納報告全部建議，但若當局不採納某些建議如局部收回粉嶺高爾夫球場等，便須說服社會接受。

黃遠輝（左）認為政府若不接納土供組報告建議，需說服社會。（資料圖片）

指毋須對號入座 小組無權要求政府全跟

今早記者追問林鄭，黃遠輝會否成為周永新第二，她無正面回應，只謂每一份報告政府都需要詳細研究，以香港最大利益為依歸來作決定。黃遠輝回應林鄭的言論時亦指，現時毋須對號入座，認為林鄭不採納小組報告建議的說法亦是言之尚早，「現在看不到林鄭一定不會照單全收，故不應太快對她作的講法作出評論。」

他指，林鄭不採納小組提出的短中期選項，毋須向小組解釋，但有必要向社會交代，「政府若不收回粉嶺高球場發展，便要說服市民接受這個決定。」他亦坦言，大家的定位不同，小組提出的建議是從增加土地供應出發，但政府確實需要作全盤考慮，小組亦無權要求政府必須對小組建議照單全收。

土地供應專責小組提出政府先收回32公頃建屋。（資料圖片） 王坤：林鄭回應是「未審先判」 為不收回高球場舖路 土地供應專責小組成員王坤表示，對林鄭今早的回應感到奇怪，因她已指未收到民政事務局檢討私人遊樂場地契約的報告，現時卻稱對其他小組報告照單全收是不負責任，似乎是假設小組報告建議並非以香港最大利益為依歸，批評她是「未審先判」，要為稍後不收回高球場造勢。 王坤指作為小組成員，對林鄭似乎有意放棄收回粉嶺高球場感到失望，重申一旦政府決定不採納此建議，他會考慮辭職表達不滿。他認為，收回高球場不論是32公頃及172公頃，不是多或少問題，而是原則問題，有關建議是獲廣大民意支持、並經小組反覆討論提出，政府若拒絕採納，必須要向公眾作出交代。