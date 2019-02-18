廚師腸「復活」應驗車公「常得香腸」籤文？　更因品牌後台夠強勁

「美國廚師牌雞肉腸」生產商Zacky Farms去年11月宣布申請破產保護，並於上月19日起停止營運。消息一出，不少港人都紛紛搶購廚師腸，希望留住「集體回憶」。不過廚師腸的香港代理大昌行今日（18日）凌晨在facebook專頁「DCH ValleyChef」宣布，廚師腸「好快就會返嚟啦」；大昌行回覆《香港01》查詢表示，Facebook專頁將持續更新，又感謝網民一直支持廚師腸。 有網民得知廚師腸「復活」的消息後，即指廚師腸消息是應驗鄉議局主席劉業強，於大年初二為香港求得的車公86籤；若將4句籤文最後4字串起，將出現「常得香腸」，網民紛紛表示籤文靈驗。但原來廚師腸這個品牌，更有個每年營業額逾千億美元的強勁後台。

有網民指廚師腸「回歸」消息，是應驗鄉議局主席劉業強早前為香港求得有「常得香腸」的籤文。（facebook網上截圖）

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除了廚師腸「回歸」的好消息外，facebook專頁「DCH ValleyChef」更表示，廚師腸將以原來的配方，並將繼續在美國生產，一眾網民立即「俾Like」。今次香港代理大昌行宣布廚師腸將再在市場發售，有「眼利」網民更稱，鄉議局主席劉業強早前為香港求得的籤文已預言「常得香腸」，今次是籤文應驗，引起網民熱烈討論。

香港代理大昌行今日（18日）凌晨在facebook專頁「DCH ValleyChef」宣布，廚師腸「好快就會返嚟啦」。（「DCH ValleyChef」facebook專頁截圖）

但廚師腸「復活」，相信背後另有文章。《香港01》早前發現，其實「美國廚師牌雞肉腸」商標「Valley Chef」的擁有人，並非宣布申請破產保護的生產商Zacky Farms，而是屬於總部設在美國的大型跨國食品企業「Cargill Meat Solutions Corporation」（嘉吉）。

嘉吉業務規模龐大，根據該公司網頁資料顯示，其業務遍布全球70個國家或地區，當中包括美國、加拿大、中國、東南亞各國及英國等地，業務涵蓋能源工業、農產品、農業管理及加工食品等，共擁有15.5萬名員工。嘉吉2017年銷售和其他收入金額近1,097億美元，相當於約8,557億港元；同年純利（Net earnings）為28.4億美元，相當於221.1億港元。

《香港01》曾就「廚師腸」的去留問題向嘉吉查詢，尚待對方回覆。有估計指，今次廚師腸「回歸」，應是改變了生產商，令廚師腸得以「復活」。