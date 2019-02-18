【林子健案】控方稱未見有人被擄　辯方指關鍵位無鏡頭　下月裁決

民主黨成員林子健前年聲稱被擄走及在大腿打釘，事後被指虛報被擄案，控辯雙方今（18日）作結案陳詞。控方稱閉路電視拍下被告的路線，指其所稱的案發地點及時間無人被擄走，更見他悠然自得，平平安安返家；辯方卻指閉路電視的錄影時間有出入，關鍵位置無鏡頭，難證控方說法，且案件具「政治教訓」意味，林未即時求醫報警可理解，故認為不應將被告定罪。裁判官聽罷陳詞，將於下月15日作裁決。

被告林子健（黃衣）庭上聽到控方陳辭時曾大聲在庭上反駁。（林樂兒攝）

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被告林子健，44歲，否認一項明知而向警務人員虛報有人犯罪，指他於2017年8月11日在瑪麗醫院向偵緝警員黃繼霈虛報自己8月10日在咸美頓街至碧街之間的砵蘭街路段遭拐帶。

控方指鏡頭所見與被告所說不符

控方陳詞指，閉路電視錄影可佐證被告人報假案。他指被告向傳媒及在網上重複述及案發經過，但與被拍下的鏡頭不符。例如，被告最初表示去完彌敦道近咸美頓街的大家樂之後被擄，惟該快餐店清晰地錄下他在聲稱被擄的時間之後使用其廁所。控方又道，旺角及油麻地人來人往，但沒有任何人看到或聽到不尋常的事件。控方認為，法庭可依外型判斷錄影中人是否被告，並形容被告的假故事在環境證供下不攻自破。

指林回家前「他條」嘆飲品

他續指，被告被拍到回家前在附近商場的起貨區「他條」地「嘆飲品」，且沒有即時拔走大腿的釘書機釘，不似是受害人的反應。控方再提及被告向傳媒稱會與警方合作，但事實並非如此。

林聞言即在庭上道：「有（合作）呀，唔好講大話啦！」裁判官即提醒他不要再打斷他人發言，控方最後收回相關陳詞。此外，控方指其專家證人在事發不久後親身驗過傷勢，而辯方的專家證人未有親自驗傷，且他只認為自殘及受襲均有可能。

指林悠然自得安然返家

控方總結，案情顯而易見，有如玻璃球般清晰，指閉路電視拍下被告的路線，刺破其謊言。他稱證據強而有力，可證明被告當日身處何地，而被告有無上小巴則不重要。控方指，警方為釋除恐慌，花了大量人力物力查看閉路電視；被告身型「鶴立雞群」，並背著大背囊，容易辨認，從片段中可見佢「平平安安、悠然自得」，安全歸家。

辯方指錄影時間有出入

代表林子健的大律師陳偉彥則指，舉證責任在於控方，且對方要舉證到被告絕對並無被擄走才可將他定罪。他謂，警方未能確認閉路電視的錄影時間，根本不可推論出被告當日的行走路線，單是這點控方就「玩完」，不可將被告定罪。

他指盤問警員時，對方稱只負責部分片段。另外，警員調查時又發現錄影片段顯示的時與格林威治時間有出入。

關鍵位無鏡頭

辯方再指，部分關鍵位置並無鏡頭，包括砵蘭街、咸美頓街交界逾8米街道，以及附近公園和後巷。他又質疑，有些片段錄到經過的車輛，但控方竟沒索取行車記錄儀。

案件有政治教訓意味

至於未有即時拔釘，辯方認為每人的處理方式不同，應考慮被告提及此案有政治教訓意味，故不想去公共醫院。他補充，被告抵家時已是午夜，翌日已去求診。

案件編號：KCCC2556/2017