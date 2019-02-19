天文台申4,800萬元更換大帽山雷達　增「雙偏振」準確估降雨強度

踏入春季，本港開始多雨，就需依靠天文台位於大帽山的雷達監測與惡劣天氣相關的暴雨及強風。不過，該雷達站在港服務廿年，除了遠超其正常的使用年期外，雷達的多項重要備用零件均已停產，料於2022年後難以正常運作。 天文台向立法會申請4,800萬更換新雷達，料新雷達會新增「雙偏振」功能，可更準確地估算降雨強度。天文台盼於今年第二季獲財委會撥款，新雷達料於2022年8月正底啟用。

天文台位於大帽山的雷達站至今已運作約廿年，料於2022年退役。（資料圖片／黃偉民攝）

雷達零件停產 料於2022年退役

天文台向立法會經濟發展事務委員會提交的文件指出，天文台位於大帽山的雷達於1999年啓用至今已運作約20年，遠超其正常的服務使用年期，而雷達的多項重要備用零件均已停產，天文台就這些重要備用零件所庫存的數量亦日漸減少，預計該雷達將於2022年後難以正常運作。

為此，天文台申請4,800萬更換新雷達，屆時天文台會以公開招標方式採購雷達，新雷達的技術規格與於2015年啟用的大老山天氣雷達大致相若，包括備有「雙偏振」功能，可提供額外資料以更準確地估算降雨強度。由於採購、安裝及運作測試需時，天文台須於今年第2季獲得財委會撥款批准更換雷達，新雷達料於2022年8月可啟用。

天文台新購的高性能電腦系統可為香港提供最少5天而更詳盡的本地天氣預測。（資料圖片／羅君豪攝）

除了雷達外，天文台亦申請撥款9,000萬元購買一套高性能電腦系統，用作為公眾提供天氣預報。天文台指出，原來的高性能電腦系統不能滿足天文台最新的運作需求。例如，現有系統僅能提供3天預測。而新的高性能電腦系統就可 為香港提供最少5天而更詳盡的本地天氣預測。

待財委會批准撥款後，天文台會以公開招標方式採購新的高性能電腦系統，料新的高性能電腦系統預計在2022年投入運作。