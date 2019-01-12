【颱風山竹】大帽山雷達站損毀逐一睇　雷達機械師見證多個第一次

去年9月中，超強颱風山竹襲港，天文台今日（12日）於Facebook專頁推出短片《山竹特輯》第五集，從天文台兩位雷達機械師柳志豪和梁志文的視角，回顧在「山竹」期間鎮守最當風的大帽山天氣雷達站的驚險經過，見證「山竹」威力，是前所未有，如太陽板被吹毀、內部變「水舞間」要急抽水300多公升、雷達罩20年來首遭颱風「攻破」而有大面積損毀，二人更感受到風壓致耳朵疼痛。不過他們在狂風怒號之中仍然堅守崗位，留意天線有無順暢轉動，及確保雷達正常，向外界傳遞風災的最新消息。 天文台科學主任李鳳瑩在旁白中提到，事後數月仍未完成修復，隨着氣候暖化，類似山竹的超強颱風，將會愈來愈多。

該片段長約4分半鐘，在山竹襲港期間，大帽山天氣雷達站測到的陣風速度，達每小時250公里。當天文台發出3號風球或以上，雷達機械師便要駐守雷達站，確保雷達如常運作，而在山竹襲港期間，兩位雷達機械師柳志豪和梁志文便於9月16日，提早到大帽山雷達站當值。

外面的人要知道最新消息，就要依靠我們這套儀器，我們有責任維持它繼續運作。 天文台雷達機械師

強風吹起垃圾雜物毀天線罩

「山竹」破了不少氣象記錄，亦令運作了20年的大帽山雷達站首次面對多個危機。大帽山是全港最當風之地，四方八面無遮無擋。他們憶述，閘門柵遭吹毀，不鏽鋼閘門被風力不斷扯出去，「以前8號風球都未曾試過這樣。」

上層更成「澤國」，抽水機抽走了約300多公升水。太陽板更是滿目瘡痍，全部被吹彎塌下。柳志豪指，「山竹」主要吹東北風，吹起垃圾雜物後打到天線罩，導致部分損毀，現在要搭棚維修。

爆玻璃窗無有怕 雷遠站有「安全屋」

但二人仍堅守該雷達站，在監察訊號時，「嘭」一聲後遍地玻璃碎，風壓令耳朵疼痛，但二人反而不忘職責，留意天線轉動、接收訊號有無出事，令他們安慰的是，天線能繼續運作。

負責人手調配的高級雷達機械師葉永成表示，在該站的儲物房，有道堅固的不鏽綱門，並位處該站最不當風之處，如遇到惡劣情況，可在該處藏身。他又透露，為了保持聯繫當更同事，特設了一個稱為「平安group」的通訊群組，每半小時會更新資料及共享情報。

打風反而要離家，沒法照料家庭，柳志豪表示，都會擔心家人能否應付到八號波，梁志文一樣亦放不下對家裡的擔憂，如有無漏水、爆玻璃等，無法即時照顧到家中的突發情況。料隨氣候暖化，日後會出現更多超強颱風，但為了讓雷達站外面的人，知道最新消息，就要依靠站內儀器順利運作，「我們有責任維持它繼續運作。」