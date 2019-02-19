贊比亞女子涉誤殺女嬰案　法官指證據不足裁表證不成立　被告罪脫

非洲贊比亞籍女子涉在灣仔旅館誕下女嬰後，把初生嬰兒棄置於附近後巷的垃圾桶內。女嬰翌日被發現，但被送院後證實不治。女嬰母親日前否認一項誤殺罪受審，案件今（19日）在高等法院續審時，法醫林偉國指，女嬰出生時仍生存，但未能確定她的死因和何時死亡。法官覺未有證據證明被告嚴重疏忽引致女嬰死亡，裁定被告表證不成立，並指引陪審團裁定被告罪脫。

證人鄭兆康(左）和葉玉茹（右）首先發現女嬰屍體。（朱棨新攝）

女被告Bailey NatashaMwale（現年24歲）被指於2017年10 月18 日，在灣仔非法殺死一名女嬰，被控一項誤殺罪，控方指被告做出某些行為或不做出某些行為，屬嚴重疏忽，而該嚴重疏忽引致女嬰死亡。被告誕下女嬰後，曾把女嬰放入手袋，並把女嬰棄置於垃圾桶，但法醫未能確定女嬰的死因，也不能證明其行為導致女嬰死亡。

被告旅館內分娩

被告是以訪客身分來港，案發前一晚，她在其居住的灣仔旅館內分娩。之後用外套包裹女嬰，放入手袋內，再帶到旅館後的一條後巷，把女嬰棄置在一個垃圾筒。

女嬰被發現時仍連著臍帶

清潔工人鄭兆康日前供稱，曾於10月18日的凌晨，在涉案後巷收集垃圾，在垃圾筒摸到一物件。由於該物件「軟淋淋」，加上過往有相類經驗，因此認為它是「死狗、死貓」。他把物件放入發泡膠箱，再把發泡膠箱放上手推車，推至軒尼詩道與杜老誌道交界，把蓋好的發泡膠箱放垃圾筒旁邊。

報販葉玉茹則指，在當天早上獲他人告知發現棄嬰，遂前往中國人壽大廈外，在垃圾筒旁看到一個連著臍帶的嬰兒。

案件編號：HCCC215 /2018