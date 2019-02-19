男警涉騙學生資助案　被告內地生因父享丁權　18歲以20萬「賣丁」

新界原住民男警疑於大專時期隱瞞持價值約125萬元的12幅土地，騙取19萬資助案續審。被告今（19日）出庭自辯，他稱在內地出生，但因父是原住民而享有丁權，他快將18歲時，有一名叫興叔的人聯絡他，並建議他「賣丁」，他指該興叔指被告有丁權無土地，只要出個名就有錢分，男警終同意以20萬元賣出丁權，但他表示不知建丁屋實際運作，案發時亦不知他名下擁有土地。

被告古俊輝自辯時稱，他18歲成年後，即有一名叫興叔的男子說他「賣丁」。（資料圖片）

被告古俊輝，26歲，被指在修讀銀行及金融管理高級文憑時，於2013至2014年，向學生資助處漏報他或他家人的資產，從而令處方向他發放193,000元。

成年後有人接洽說賣丁權

被告自辯時稱，他在內地出生，2008年才來香港，因父親是原住民，故他擁有丁權。他於2010年初滿18歲前，收到一個自稱為興叔的男子來電，並相約他見面，被告稱會面期間，興叔將一份關於建丁屋的表格交予他，並著他簽名，因他不清楚表格內容，故他稱要先與家人商量。被告稱興叔向指他並無土地，只要他肯「出個名就有錢分」，被告與家人商量後決定簽署該份表格，認為只要以原居民身份申請建屋便可獲報酬。

簽下合同即獲8萬支票

被告及後在表格上填寫身分證號碼、中文名及簽署，並到大埔一間律師行簽合同，當中提到他在事件中可獲20萬元報酬，簽好合同當日，他即獲發8萬元支票。

被告於2011年時又有另一人士聯絡他，著他到地政署，他在地政署簽了一些文件後獲支付6萬元現金，而合約定下的餘款則於2017年取得。

聲稱簽過好多文件

被告稱在涉案時段，2次申請學生資助時，均不知道名下擁有土地，亦不清楚以原居民身份建丁屋的實際運作。辯方向被告展示兩張合共125萬元的轉讓契時，他均表示在案發前從沒見過有關文件，亦忘記有否簽過任何授權書，他沒任何副本在手，又稱「當時有好多文件，叫我簽就簽」。

案件押後至4月1日續審。

案件編號：WKCC4440/2018