【颱風山竹】塌樹阻路擋不住「山竹BB」　救護員首在救護車上接生

去年9月16日超強颱風「山竹」襲港，街上滿佈塌樹，到處都是前無去路的畫面。但救急扶危的救護員，在收到求救後總得想辦法出動去救人，署理救護隊目梁志樂和同伴，在山竹襲港當天，他們竟遇到有孕婦需送院分娩，就是「山竹BB」的母親王小姐。 當日塌樹情況較嚴重，救護車被擋在路上無法回醫院，於是召來另一輛救護車過車。王小姐上了車後，作動更甚，嬰兒要出世了。入職7年的梁志樂育有兩名女兒，亦曾到產房陪伴大太分娩，但在救護車內為孕婦分娩卻是第一次，「我都第一次係車度做緊急分娩手術，好緊張。」鏡頭前井井有條回答問題，梁志樂鏡頭後卻禁不住興奮追問記者，「係咪有山竹（女嬰花名）嘅相睇？」

王小姐在山竹襲港期間驚險誕女，因此把女兒花名叫山竹。（盧翊銘攝）

塌樹處處 只餘一條路通往北區醫院

超強颱風山竹導致香港多處出現塌樹，當日在道路上拋錨的車為數不少，原因是塌樹搬不動、車又駛不過，但仍有不少司機「博一鋪」，冒險行駛。救護車亦沒有例外，山竹BB的媽媽當日早上急需入院分娩，署理救護隊目梁志樂指，他們去到王小姐家途中，已理解到有路段被大樹阻擋，只剩下一條路可到北區醫院。

系列之一：【颱風山竹】「風之女」搶在10號風球下救護車出世 花名叫山竹

三名救護員憶述，當日路上塌樹阻礙救護車前往孕婦家中。（歐嘉樂攝）

救護車被困在青山公路

見到王小姐後，發現她的陣痛頻密度約2至3分鐘一次，梁志樂形容情況算危急，知道快要生產了，「BB就快出嚟！」唯一那條路，居然亦有塌樹，「救護車被大樹完全困死喺青山公路入面。」梁志樂見到遠方有消防員，吩咐救護員吳瑞洪向他們求助。

吳瑞洪指，無奈情況太惡劣，「棵樹真係太粗壯，真係清唔到，事後先知，前方仲恐怖，塌咗燈柱。」救護員羅翰勤指，他們向通訊中心求助，最終派來另一輛救護車，在另一端協助。

在風雨交加的情況下，眾人等待另一輛救護車增援，王小姐出現「着冠」，必須即時為她接生。三名救護員雖然已接受訓練，但均是首次為孕婦接生。僅24歲的吳瑞洪憶述當日情況，「真正見到一個新生命誕生，始終難免會緊張少少，摸上手有血有淚。」

即使已為兩女之父的梁志樂亦坦言很緊張，「出生前始終變數好大，一嚟自己第一次接生，腦入面都有好多自己要做嘅決定同處理方法。當BB成功出世，檢查完維生指數後，真係鬆一口氣。」

北區醫院急症室醫生黃志強指，女嬰身上有一塊樹葉，形容她是「風之女」。（盧翊銘攝） 女嬰身上有一塊樹葉 原因是...... 最終母女平安，女嬰的花名為「山竹」，現時已經逾5個月大。當日女嬰送到北區醫院急症室後，北區醫院急症室醫生黃志強指，女嬰身上有一塊樹葉，猶如「風之女」。 三名救護員便笑指，「應該包實晒嫁喎，唔知塊葉係唔係黐住喺我哋身上！」每日面對眾多令救護員黯然的情況，一個新生命誕生相對可為他們帶來喜悅。