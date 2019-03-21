【颱風山竹】「風之女」搶在10號風球下救護車出世　花名叫山竹

去年9月16日超強颱風山竹襲港，帶來10號風球，造成大規模破壞，多處出現塌樹及水浸，道路不通，不少市民仍歷歷在目。王小姐就更加沒齒難忘，「從來無諗過10號波先嚟生（BB）！」 原訂於10月4日出生的細女芯彤，竟然要提早近一個月出世，更選在山竹襲港當天要來迎接世紀魔風。王小姐不但等個多小時才有救護車到達，去北區醫院途中更需披荊斬棘，更沒想到要在救護車上誕女。如此巧合，於是她給女兒取花名「山竹」。 「阿B推入嚟有塊樹葉仔，係風之女！」北區醫院急症室醫生黃志強憶述當日情景，禁不住面露笑容。

王小姐於山竹襲港當日順利誕下女兒，取花名為「山竹」。（盧翊銘攝）

媽媽致電999求助 但「打唔通」

「我朋友最初（前一日）仲問我會唔會颱風先走嚟生，跟住第二日就開始痛！」小姐萬萬沒想過，女兒真的選擇在山竹襲港期間出生。她當日早上8時半便開始肚痛，輾轉數小時後，劇痛難忍而需緊急入院，天文台當日上午9時40分改發10號風球。

豈料最初連999緊急熱線亦未能接通，「最初打極唔通，可能太多人打。」幸好最終成功召來救護車，以為只需再忍一會便可到北區醫院生產，她沒想到救護車被擋在路上時，女兒已急不及待搶閘出來迎接10號風球下的山竹。

BB出生後，王小姐就以「山竹」作為她的花名。

系列之二：【颱風山竹】塌樹阻路擋不住「山竹BB」 救護員首在救護車上接生

北區醫院急症室醫生黃志強（中）、註冊護士朱詠儀（右）及資深護師鄭妙恩（左）講述當日迎接山竹BB時，仍歷歷在目。（盧翊銘攝）

急症室護士準備就緒等接生

北區醫院急症室醫生黃志強、註冊護士朱詠儀及資深護師鄭妙恩向記者講解打風當天的工作，「今次打風都辛苦，人手同平時差唔多，但病人要縫針、洗傷口，更甚要入院的情況，相比過去都比較少見。」超強颱風威力驚人，鄭妙恩憶述，那天剛巧12時左右，正值「放飯」時間，接到有孕婦、即王小姐需要分娩求助，她與同事即減少「放飯」人數，準備就緒。

女嬰血糖低需轉威院

「直至1342（下午1時42分）嚟到，救護員就講（山竹BB）1330喺救護車出世，出咗世佢哋就包住佢，等佢唔好失溫。」但物料不足，醫護人員遂先為她用熱毛巾及紅外線燈保溫。黃志強醫生表示，山竹BB出現低血糖情況，但北區醫院沒有嬰兒深切治療部，所以決定把小朋友轉到威爾斯親王醫院，「都係一件開心事，都難忘，好彩仲要順順利利，我最有印象係佢有塊樹葉喺心口度。」

山竹BB前往威爾斯親王醫院接受治療，北區醫院急症室註冊護士朱詠儀負責陪她轉院，「其實都有啲驚，BB得咁細個，手仔又咁細，個導管我自己真係打唔到。」幸得同事協助及救護員鼓勵，女嬰平安到達，現時已近5個多月大。