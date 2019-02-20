中大：深圳分校提出建醫學院、附屬教學醫院　正與深圳當局磋商

中國國務院前日（18日）公布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提及研究開展非急重病人跨境陸路轉運服務，探索將本港指定公立醫院作試點，開展跨境轉診合作。有傳媒今日（20日）報道，香港中文大學獲深圳政府資助逾十億元人民幣，在中大深圳校區附近設立醫學院及教學醫院。 中大回覆《香港01》查詢時確認，香港中文大學（深圳） 提議成立新的醫學院，並正與香港中大積極探討，以及與深圳市人民政府磋商。

香港中文大學。（資料圖片）

《南華早報》及《文匯報》今日（20日）分別報導，指香港中文大學獲深圳政府資助逾十億元人民幣，在內地設立醫學院及教學醫院。《南華早報》引述中大醫學院院長陳嘉亮指，中大已就擬建深圳醫學院及附屬教學醫院一事諮詢教師，惟未就計劃作詳細討論，只透露中大不會補貼內地醫學院運作。由於校方計劃為內地醫學院聘請新員工，預計中大教員將不會參與內地醫學院及附屬醫院的日常運作。

香港中文大學回覆《香港01》查詢，指隨著大灣區發展及區內對醫療人才的需求，香港中文大學（深圳）提議成立新的醫學院，現正與香港中文大學進行積極探討，並與深圳市人民政府磋商。中大形容，項目處於初步構思階段，料醫學院將設直屬醫院，兩者均位於深圳，而具體安排需待進一步商議。中大解釋，有關提議旨在加強培育醫療人才，提升大灣區醫療服務至國際水平、造福人民。