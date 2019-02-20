鴨脷洲船廠涉出租遊艇泊位　發展局指9間無違規　7間有待查證

早前有報道指，鴨脷洲海旁道的船廠用地，有部分被用作遊艇泊位、汽車維修、展銷遊艇等，未符合原本只可用作船艇製造或維修的用途。發展局局長黃偉綸以書面回覆議員質詢時指，涉事的16幅用地中，當中9間船廠未有違反租約用途；其餘7間，則仍待地政總署整理調查結果，之後再諮詢海事處，以確定有否違規。

黃偉綸以書面回覆議員質詢時指，涉事的16幅用地中，當中9間船廠未有違反租約用途；其餘7間，則仍待地政總署整理調查結果。（資料圖片／羅君豪攝）

地政總署於2012年招標，以短期租約方式出租鴨脷洲海旁道16幅船廠用地，並訂明有關用地只可用作船或艇的製造及修理。不過，有報道指，有租戶將用地出租，用作遊艇泊位圖利。

黃偉綸以書面回覆表示，地政總署曾因應懷疑違反租約用途條款的投訴及轉介，於2017年11月去信鴨脷洲海旁道船廠租戶，查詢船廠用地現時用途，以及是否有出租用地作遊艇停泊用途，之後租戶回覆稱，船廠並無租予遊艇停泊。

黃偉綸又指，地政總署於2018年1月、3月、6月及11月聯同海事處，實地視察及突擊檢查涉事用地，該該經徵詢海事處意見後，認為並無證據確定其中9間船廠涉違反租約用途限制；至於其餘7間，由於涉及資料眾多，正整理聯合巡查的調查結果，之後會就調查結果諮詢海事處，以確定有否違反租約用途限制的情況。



新招標地要求承租人交用途工作單

為加強監管土地用途，黃偉綸指，近期於鴨脷洲海旁道重新招標的兩幅土地，已加入特別租約條款，要求承租人提交用地上作船廠用途的工作單。在政府要求下，承租人需提交認可執業會計師的意見或文件，證明業務收入與船廠用途有關。