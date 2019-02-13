豬油製造商廠址被收　指未獲安置求覆核　憂其他行業受災難性影響

聲稱是現時本港唯一可大量生產豬油的工廠，其在沙頭角大塘湖的廠址，遭政府收回土地以興建淨水設施的地盤辦事處及儲存物料。惟豬油廠的經營者指地政處職員曾保證，可協助尋找適合的替代地點，但一直未能成功。經營者入稟高等法院申請司法覆核，要求地政總署撤銷收地決定，或提供另一個適合的地點安置，並稱若豬油廠要結業，可能會對其他行業造成災難性影響。

權豐豬油廠的經營者要求覆核地政總署要他遷走的決定。（資料圖片）

申請人為鄧志輝，答辯人為地政總署署長。入稟狀指，申請人的家人在涉案地點原本經營磨骨廠，每年續租。他所經營的權豐豬油廠，於1992年改為經營豬油廠，地政署當時指若規劃署和村長同意，地政署不會反對。

已取厭惡性行業牌照

惟2000年有同區人士向北區地政處作出投訴，北區地政處便向豬油廠表示，要視乎食環署是否批准豬油廠經營，才決定是否續租。而豬油廠之後改善營運，並於2005年取得食環署發出的厭惡性行業牌照。

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指地政職員曾答應找廠址替代

申請人的母親於2012年去世後，申請人成為涉案地點的承租人。惟地政總署於2017年底發出通知，指要興建石湖墟淨水設施的地盤辦事處及儲存物料，將於本年底收回豬油廠。因公眾假期關係，收回日期順延至本年初。申請人指，北區地政處職員曾口頭保證，協助豬油廠尋找適合的地點替代，但不果。

若結業其他行業亦會受影響

入稟狀中強調，淨水設施和豬油廠相距15公里，有其他更適合的地方興建淨水設施的地盤辦事處及儲存物料。同時，豬油廠亦是本港唯一可大量生產豬油的工廠，若它結業，亦會對其他行業造成災難性影響。

案件編號：HCAL391/2019