【土地大辯論】林鄭DQ梁振英房策遺產　郊野公園邊陲建屋研究叫停

前特首梁振英臨卸任前一個多月，突然宣布邀請房協就兩幅郊野公園土地建屋作可行性研究，惹來社會砲轟，而這項決定終被現屆政府「DQ」。 發展局局長黃偉綸今日（20日）在記者會上表示，考慮到在土地供應專責小組的公眾諮詢上，開發郊野公園邊陲地帶選項未獲大多數市民支持，發展上較其他中長期選項較為「複雜」，故考慮涉及生態問題及法律爭議下，現時「唔會尋求改變郊野公園邊陲地帶用途」。而房協早前開展的元朗大欖及沙田水泉澳的郊野公園邊陲地帶選址研究項目，現已終止。

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政府今日宣布暫時不會改變開發郊野公園邊陲地帶，因有關建議未獲大部份市民支持。（資料圖片）

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上屆特首梁振英任內最後一份施政報告提出，郊野公園用地「可加可減」，研究用生態價值不高的郊野公園邊陲地帶建公屋或資助房屋，而在2017年5月17日，即他卸任前一個多月，港府突襲式宣布邀請房協進行研究，製造出一個燙手山芋留給現屆政府。

特首林鄭月娥上場後則指，開發郊野公園邊陲是「值得深思」。不過，發展郊野公園一直備受社會爭議，現屆政府終決定推翻有關決定。

發展局局長黃偉綸今日在記者會上表示，除全面「全盤接納」土地供應專責小組報告的建議後，亦表明不會尋求改變郊野公園邊陲地帶用途，原因是考慮到小組的公眾諮詢結果，反映選項未獲大多數市民支持，社會強烈要求保留，而與其他中長期土地選項相比，發展郊野公園邊陲問題較為「複雜」，包括涉及生態問題及法律爭議。不過，黃偉綸續指，不會用「放棄」字眼形容今次決定，而是集中處理優先發展的土地項目，並形容「將來唔係唔可以探討」有關郊野公園的發展。

房協：終止大欖及沙田水泉澳郊野公園邊陲地帶用地研究

負責有關研究的房協表示，在2017年5月應政府邀請，就兩幅分別位於元朗大欖及沙田水泉澳的郊野公園邊陲地帶選址，作公營房屋及非牟利的老人院等非地產用途進行可行性研究。不過，由於政府已表明現階段不會繼續尋求改變郊野公園邊陲地帶的土地用途，經與政府商討後，決定終止有關研究。

綠色和平項目主任朱江表示，歡迎政府擱置開發郊野公園邊陲地帶，形容是回應社會民意。（資料圖片）

環保團體：歡迎政府擱置研究計劃

綠色和平項目主任朱江表示，歡迎政府擱置開發郊野公園邊陲地帶，認同自然資源應作較後位置的土地發展，回應市民的訴求。至於政府未有放棄發展郊野公園土地，他則指，未來會繼續密切監察政府的相關的土地發展，包括填海項目。他又指，整體而言，政府應進一步觸釋如何發展土供組的８個土地供應選項，又認為棕地發展現時不應再在研究階段，而是進一步規劃發展。