【土地大辯論】政府僅發展32公頃粉嶺高球場　其餘140公頃不收回

行政會議周二(19日)拍板接納土地供應專責小組的建議，同意其提出的8個未來土地供應選項，包括備受關注的局部發展粉嶺高爾夫球場土地。 發展局今日(20日)下午開記者會，宣布決定局部發展位於粉錦公路以東的32公頃粉嶺高球場作房屋用途，並以公營房屋為主。政府表示，將會於2019年下半年開展詳細技術性研究，而政府會與香港哥爾夫球會在2020年8月地契期滿後，訂立為期3年的「特別過渡安排」讓其繼續使用，更表明沒有計劃改變其餘140公頃用地的用途，並根據私人遊樂場用地契約政策檢討結果，續期至2027年6月。

黃偉綸出席記者會，回應土供組的建議。(李澤彤攝)

發展局局長黃偉綸於記者會上表示，代表政府衷心感謝土地供應專責小組的工作，並全盤接納其建議。

黃偉綸指出，當局會在今年下半年就32公頃的高球場土地展開研究，包括確立在短中期內最多可提供的房屋單位數目及所需基建設施、找出在環境、生態及其他方面所面對的限制，以制定緩減措施、制定執行計劃，當中包括落實時間表及所需成本。

140公頃高球場土地 續約至2027年6月

研究在會2021年上旬或前完成研究，由於高球場的契約於2020年8月屆滿，政府會與香港哥球會先訂立為期3年的「特別過渡安排」，其他土地復歸政府。政府又表示，沒有計劃改變其餘140公頃用地的用途，並會根據由民政事務局主導的私人遊樂場用地契約政策檢討結果，與對方續期至2027年6月。

高球場一直批評為富豪樂園，只開放予約2000名會員。（資料圖片）

黃偉綸又指，政府會加快發展棕地，包括涵蓋於各個新發展區的340公頃棕地，例如古洞北/粉嶺北、洪水橋、元朗南；另會於今年第三季層開新界北發展區的第一期研究，涵蓋新田及落馬洲地區，當中有65公頃為棕地。另會於今年中評估餘下約760公頃棕地發展潛力，並會優先找出具房屋發展潛力的土地跟進研究。

馬料水填海暫緩推行

政府亦會加快研究交椅洲人工島研究，並指其是「明日大嶼」的一部份，形容對香港的長遠未來有「龐大策略重要性」，可發展15萬至26萬個房屋單位，七成會撥作公營房屋，並可發展成第三個核心商業區。此外，亦會繼續推展龍鼓灘、欣澳及小蠔灣填海項目，料今年底向立法會申請撥款研究；但會暫緩馬料水填海項目，並表明不會推展青衣西南填海項目。

至於備受環保團體關注的發展郊野公園邊陲地帶，黃偉綸指政府備悉該選項未能獲大多數市民支持，現階段不會繼續尋求改變郊野公園邊陲地帶的土地用途，並與負責相關研究的房協商討後，在完成已展開的調查工作後，毋須繼續推展研究。