【土地大辯論】對政府決定感高興　黃遠輝指局部發展高球場恰當

發展局局長黃偉綸今日(20日)下午開記者會，稱政府全盤接納小組提出的八個優先推行土地選項，當中包括將於今年下半年就局部收回粉嶺高球場作詳細研究，預計可於2029年前在該土地落成房屋項目。 土地供應專責小組主席黃遠輝回應，稱對政府的決定感高興，認為政府就高球場發展方案已有清晰立場，形容是恰當做法。他又笑指，過去不少人都指他將會成為「周永新2.0」，他回應稱近日已接到不少朋友訊息，「恭喜我唔使做周永新2.0。」

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發展局局長黃偉綸於記者會上稱，政府全面接納土地供應專責小組的建議，同意其提出的8個未來土地供應選項，包括備受關注的發展部份粉嶺高爾夫球場土地。不過，他稱政府未有計劃改變其餘140公頃的用地用途，而政府於三年過渡期後才會正式收回32公頃的高球場用地。

小組主席黃遠輝認為政府的做法恰當，除清楚說明將以高球場用地重點興建公營房屋外，亦符合報告內傾向優先發展可用土地的主流民意。至於政府表明不會發展餘下140公頃的高球場土地，他認為，須考慮重置球場、生態及歷史價值等，認為非短中期內可完成的選項。

黃遠輝認為政府就高球場發展方案已有清晰立場，形容是恰當做法。（李澤彤攝）

黃：朋友恭嘉我唔使做周永新2.0

至於明日大嶼選項，他又認為政府已清楚說明會先聚焦於交椅洲的1000公頃，相信餘下的700公頃為「非常長遠」的項目，故並無抵觸小組的建議。另外他又認同政府以1700公頃的計劃申請研究撥款，認為有助本港長遠的土地規劃。

於政府回應小組建議前，不少人擔心黃遠輝會成為「周永新2.0」。他回應稱近日已接到不少朋友訊息，「恭喜我唔使做周永新2.0。」