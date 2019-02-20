【土地大辯論】馬料水暫緩填海　馬鞍山區議員：會推到擱置為止

發展局局長黃偉綸於記者會上重申，重啟填海計畫是事在必行，「填海是土地生增唯一選項。」，並表示集中火力達成「明日大嶼願景」1,000公頃填海計畫，在交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，提供15至25萬公營房屋單位。至於填海方面，則將會暫緩一直被受爭議的沙田馬料水填海以及青衣西南填海，對該區居民而言，可算暫時紓一口氣，當區區議員表示：「一定會推到政府擱置」。

沙田馬料水填海計劃擬議的地點。（土地供應小組網站）

沙田區議員麥潤培一直極力反對馬料水填海計劃。對於發展局局長指「暫緩」計劃，他指是預料之內，「連民建聯都反對啊！」但他強調政府只是暫緩計劃，「我一定會推到政府擱置。」「『暫緩』呢啲字眼係魔鬼細節，何為暫緩？暫緩兩年？暫緩兩日都叫暫緩啦。」

他批評政府未有先研究好地理環境，便提出馬料水填海計劃，是魯莽、「好多餘。」他強調馬鞍山發展面臨樽頸位，道路網絡未完善。尤其是亞公角街出迴旋處一段道路，每遇意外或大雨時，交通嚴重擠塞。「路就係得咁多，你唔會填咗城門河開條路出嚟嘛！」他指馬鞍山人「出城」已經很困難，再發展填海計劃增加約1.1萬單位，根本在混亂中再添枝節，不勝負荷。

所以，他指馬鞍山其他社區配套多年來亦未完善，區內20萬人口卻一直未有公營街市，沒有醫院只有健康院，政府應先完善社區配套，才構思下一步發展。「但當交通網絡可以駁通天地線的時候，都幾十年之後。」

原預計填海後，將可提供約88公頃的用地。（顧問報告）

馬料水填海反對聲音最大

根據去年完成的馬料水填海技術可行性研究報告顯示，當局初步打算在馬料水填海約60公頃，連同沙田污水處理廠搬遷至附近的沙田女婆山岩洞後所騰空的28公頃土地，合共有88公頃土地可供發展。沙田馬料水是政府「5+1」填海選項之中，唯一一個位處已發展地區。該處鄰近沙田新市鎮，因此惹來極大的反對聲音。

該區居民憂慮交通擠塞問題，當局曾指會研究仿效珀麗灣和愉景灣的做法，將馬料水填海區打造成「無車社區」，以爭取地區支持。沙田區議員、保護馬料水海灣大聯盟成員李子榮，亦曾反對馬料水填海，指沙田遇到颱風時，往往河水氾濫和倒灌，擔心填海造成河道收窄水患增加。因為反對聲音強，去年《施政報告》無提及沙田馬料水填海，指「並非不做」，但要進一步研究需否增加策略性基建，才作下一步決定。是次記者會中，政府依舊「暫緩」，非擱置計劃。

相對而言，在青衣西南填海爭議已沒那麼大，因為該處不涉及敏感的生態地點。但黃偉綸指因牽涉多個油庫設施，未找到合適搬遷位置而擱置。