【土地大辯論】黃偉綸：32公頃高球場建屋或七三比　單位可逾4600

發展局昨日（20日）召開記者會，宣布決定局部發展位於粉錦公路以東的32公頃粉嶺高球場作房屋用途，並以公營房屋為主。 發展局局長黃偉綸今早（21日）接受港台節目電話訪問時表示，收回的32公頃土地有機會採用「七三比」建屋，即是七成土地用作興建公營房屋、三成用作興建私人住宅，惟目前「唔想講得太死」，仍需作更多研究。他又指，若以建公營房屋為主，相信單位數目可多於原先預計的4,600個。

政府昨日（20日）宣布，全面接納土地供應專責小組的建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場。（資料圖片）

黃偉綸表示，政府已平衡不同方案，未來民政事務局局長劉江華會與高爾夫球會溝通，了解對方需要甚麼支援，「（收回32公頃粉嶺高球場）的決定不太容易，發展高爾夫球場有很多考慮。」他表示，進取地估計，收回的32公頃土地最快於2024年初可以變成熟地。

被問及早前政府曾表示，未必會「照單全收」土供組的報告建議。黃偉綸回應指，看待先前的說話不需要太敏感，並解釋：「做完考慮前，說法會傾向保守。」

另外，發展局昨日同時宣布，將暫緩馬料水填海項目，並表明不會推展青衣西南填海項目。黃偉綸指，馬料水填海發展需要時間考慮如何發展；而青衣西南地區有油庫設施，覓地重新安置需進一步研究，不能貿然用作房屋用途。

黃偉綸指，政府現階段不會改變郊野公園邊陲地帶用途。（李澤彤攝）

黃偉綸在接受商台節目訪問時，被問及政府會否在3年過渡期後改變收回高球場的決定，他強調，「個決定做咗」，指過渡安排是讓球會就球場被收回作適當的安排，另外由於土地亦不可立即建屋，政府亦要展開詳細研究和規劃，若事情順利，所有工作將在2024年初完成，之後便展開建屋工程。



黃偉綸：「冇無痛嘅選擇」



至於收回部分用地會否令球場無法舉行國際賽事，黃偉綸引述土地專責供應小組報告指，小組相信局部收回都可讓球場有條件地舉行國際賽事，若國際賽事舉辦者日後因收回部分球場用地而不再選擇香港，坦言感可惜，但引用黃遠輝稱「冇無痛嘅選擇」，有些事情要妥協。

黃遠輝：「社會是公道地做抉擇，政府全盤接納是還社會一個公道。」（資料圖片／李澤彤攝）

黃遠輝：政府全盤接納還社會公道



土地供應專責小組主席黃遠輝在節目中表示，政府確實全盤接納小組早前呈交的報告建議，他形容：「社會是公道地做抉擇，政府全盤接納是還社會一個公道。」

黃遠輝認為，如果收回全個高爾夫球場發展房屋，或需面對交通、基建配套等挑戰，惟長遠仍需要考慮增加土地儲備的不同短、中、長期選項。他又重申，「明日大嶼」填海計劃仍需作更多公眾諮詢。