【土地大辯論】粉嶺高爾夫球場續約至2027年　僅須繳象徵式地價

政府今日(20日)宣布，全面接納土地供應專責小組的建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場。同一時間，民政事務局亦公布私人遊樂場地契約檢討的公眾諮詢結果，指由香港遊艇會持有的輋徑篤用地及哥爾夫球會持有的粉嶺高球場，由於已到期或即將到期，考慮到相關會所對運動的貢獻，都會安排續約，但只需繳交象徵式地價，並會要求場地進一步開放設施予公眾使用。

政府今日(20日)宣布，全面接納土地供應專責小組的建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場。（資料圖片）

要再檢視收市值三分一地價的租金

民政事務局向立法會提交文件，指公眾諮詢期間，收到4,250份意見書，涉及5 611個團體或人士的意見，主要來自私人遊樂場地契約承租人、與承租人相關人士、體育界、合資格租用場地的團體及學校等。

當局指，諮詢結果顯示大部份意見都贊同政策檢討建議，例如分開處理社區組織及私人體育會持有土地的方法，以及進一步開放設施等，但不少意見都反對政府向體育會徵收市值三分一的地價作為租金。民政事務局指，會進一步檢視徵收租金的建議，稍後向行會交代。

此外，香港遊艇會持有的輋徑篤用地及哥爾夫球會持有的粉嶺高球場140公頃土地，由於已到期或即將到期，考慮到相關會所對運動的貢獻，都會安排續約，並會要求場地進一步開放設施予公眾使用。而高球場會有32公頃土地交回政府，但會於明年簽訂一個為期3年的過渡安排契約。