【大灣區】人民日報評論強調市場互聯互通　創新模式便利跨境往來

國務院《粵港澳大灣區發展規劃綱要》勾勒的發展藍圖，涵蓋創科、金融、旅遊、商貿等政策大方向，惟具體措施要由三地政府商定。人民日報海今日（21日）刊登評論指，「基礎設施互聯互通」，包括對外聯繫通道及跨境設施，是「推進大灣區協同發展的重要前提」，提到要鞏固香港國際航空樞紐地位，加強港珠澳大橋和陸路口岸的設施，積極制定跨境車輛往來措施，並推動粵港澳三地資訊資源集成共用等。

大灣區將於發揮香港在金融領域的引領帶動作用，鞏固和提升香港國際金融中心地位。（資料圖片/歐嘉樂攝）

評論作者許英明是商務部研究院國際市場研究所副主任。他引述綱要指出粵港澳的社會制度、法律制度、及關稅區域不同，「市場互聯互通水平有待進一步提升」。他提到，綱要著墨要創新通關模式，便利人員貨物往來，綱要在貿易自由及服務貿易自由兩方面有具體安排。

其中一方面在國際貿易上，推進口岸監管部門間資訊互換、監管互認、執法互助。另一方面，落實內地與香港、澳門CEPA服務貿易協定，進一步減少限制條件，不斷提升內地與港澳服務貿易自由化水準，並加強與服務貿易相關的人才培養、資格互認、標準制度等方面合作，促進人員、資金、認證等跨境自由流動，同時推進職業資格國際認證，跨境執業。