組織指廣東話地位被打壓　學界：普教中無助提升中文　中學廣教中

普教中問題，在本港經常引起熱議，早前有報道指，有小學生若在學校內說廣東話會被罰抄，民間團體港語學今日（21日）舉辦記者會，批評普教中政策是制度暴力，更冀西方社會關注。 事實上，教育界在普教中議題上一直存在分歧，有小學校長更直言，「普教中」對提升中文水平並無特別幫助。資深中文科教師則認為，中學較少採用普教中是因應公開試要求的現實考慮，明言不支持普教中：「以廣東話理解文言文已經很難，莫講普通話。」

早前有報道指，有小學生若在學校內說廣東話會被罰抄；港語學、學生獨立聯盟、香港民族陣線及學生動源等組織早前收集1,700名市民的聯署，將致函聯合國兒童基金會、歐洲人權委員會及美國眾議院外交事務委員會，反映本港政府及部分學校以「普教中」為由，打壓廣東話的母語地位，期望可引起西方社會關注。

學生動源召集人鍾翰林又指，各個組織將發起為期一個月的「一人一信」行動，透過街站及互聯網收集市民的意見，然後寄往涉事學校，要求對方回應。

王美琪明言不支持普教中：「以廣東話理解文言文已經很難，莫講普通話。」（資料圖片／李澤彤攝）

事實上，「普教中」經常引起熱議，根據語常會於2015年的調查，全面普教中的小學佔16.4%，大部分小學則是採用部分「普教中/廣教中」，佔55.3%。普教中在中學的「市場佔有率」更低，全面普教中僅佔2.5%，全面廣教中則是主流，佔逾六成（見下表）。

中學面對現實公開試 主流均以廣東話教中文

資深中文科教師王美琪認為，中學較少採用普教中是因為現實考慮，目前主流學生均會選擇以廣東話應考中文聆聽綜合卷及口試卷，而小學則只是以「普教中」作綽頭，大部分在高小時會回歸「廣教中」。她認為，除非相關學生的母語是普通話，否則對於一般香港學生而言，「普教中」與「廣教中」學生的中文能力沒有差別。

雖然王美琪曾兼任普通話科教師，但她明言不支持普教中：「以廣東話理解文言文已經很難，莫講普通話。」

聖文德天主教小學初小用普通話教 高小用廣東話教

聖文德天主教小學是部分「普教中/廣教中」的一員，校長張偉菁早前接受《香港01》訪問時明言，「普教中」對提升中文水平並無特別幫助，但由於學生必須熟悉「兩文三語」，因此於初小採用「普教中」是希望為學生提供語境，對日後學習普通話更有利。她表示，由於大部分中學均採用廣東話教學，因此高小採用「廣教中」，讓學生可更佳銜接。

聖文德天主教小學校長張偉菁明言，「普教中」對提升中文水平並無特別幫助。（余俊亮攝）

香港教育大學中國語言學系系主任施仲謀分析指，由於廣東話是普遍港人的母語，師生的理解一致，尤其是教授唐宋詩詞時，廣東話的韻調與唐宋時期的韻調相近，朗讀時的平仄、入聲、押韻更佳；惟「廣教中」的缺點是不能「我手寫我口」，「普教中」則對學習語體文有幫助，可解決廣東話口語與書面語不一致的問題。