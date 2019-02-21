少女被燒陰毛M巾貼面案　女被告稱見主謀毆事主　木板打至一分三

天水圍去年發生懷疑童黨凌虐案續審，控方今（21日）播放其中一名被告的警誡錄影。該女被告供稱兩名女主謀除了用煙蒂燒14歲女事主陰毛外，又用木板拍事主頭部，令木板一分為三。其中一人向事主擲硬幣，說：「你全身得咁多咋？又著名牌。」警誡會面尾聲，該女被告向警員表示：「我知我打人係唔啱，對唔住。」

1女3男被告在西九龍法院否認凌虐14歲女生。（資料圖片）

本案受審的1女3男被告，全部案發時未滿16歲，他們在西九龍少年法庭否認有意圖傷人及協助，及教唆他人有意圖傷人等罪，控罪指於指他們於去年7月11日，在天水圍天恩邨附近的一個涼亭有意圖而傷害女事主X，及協助和教唆他人傷害X。

主謀曾要事主赤腳踩煙蒂

控方播出年約14歲的女被告於案發5日後與警員作警誡會面的錄影，警員就證物查問被告，包括現場撿取的煙蒂和衣物。她認出其中三枚煙蒂是兩名女主謀及另一涉案男生吸食的牌子。她指，事主躺地，內褲被褪至膝蓋，內衣亦被扯起；兩女主謀以香煙「辣」向事主的陰毛及身體，其中一人其後要事主赤腳踩熄煙蒂。此外，兩女又用火機燒事主頭髮及陰毛。

女被告警誡下稱「我打人係唔啱」

警員又展示一張破爛的木椅，該坐板及兩椅腳已不見蹤影。女被告指椅腳被人拆下，兩女執木板拍事主頭部，該塊木板更被拍到分成三節。之後其中一女叫人行開，再取一節木板扔中事主。女被告續指，一女從事主搜出硬幣，道：「你全身得咁多咋？又著名牌。」其後事主遭擲硬幣。

警員問畢所有問題後，問被告有無說話想說，她謂：「我知我打人係唔啱，對唔住。」

審訊下午續。

案件編號：WKCC700018/2018