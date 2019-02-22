市建局展開九龍城啟德道沙浦道重建項目　料提供810個單位

市區重建局今日（22日）公布九龍城啟德道/沙浦道項目，項目地盤總面積約6,106平方米，涉及約450個業權，估計受影響住戶約670伙及受影響地舖商戶約40個。市建局初步建議在地盤內提供約40,100平方米的住宅樓面面積，可建約810個住宅單位，另提供約8,000平方米的商業/零售樓面面積。 重建後，將興建一個分層地下廣場，連接新舊兩區。

市建局總監（規劃及設計）區俊豪（右）、市建局總經理（收購及遷置）譚建強。（李慧妍攝）

是次規劃策略指出，項目地盤東面毗連沙浦道，南面毗連太子道東，西面毗連啟德道，北面毗連賈炳達道。範圍包括沙浦道 31 至 49 號 ( 單數 )、沙浦道 55 至 73 號 ( 單數 )，及啟德道 24 至 82 號 ( 雙數 ) 內的建築物及土地、兩塊政府土地、一條後巷、部分沙浦道及周邊的部分公眾行人路。

發展計劃受影響樓梯涉及約50個街號，而範圍內樓齡大部分40至50年或以上，樓高約6層，其中有舊樓沒有電梯。

市建局總監（規劃及設計）區俊豪表示，重建後將興建一個分層地下廣場，連接新的啟德發展區，作為新舊區交接點。廣場面積不少於1,000平方米，將提供休閒活動、商舖。