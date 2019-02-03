市建局助搭建戶「上樓」　韋志成：以人為本　體諒重建戶需要　

市建局行政總監韋志成今（3日）撰寫網誌，稱當局安置受影響居民時，會設身處地考慮他們需要。他指80歲的黃伯住在觀塘重建區一個構築物的閣仔，舊居環境殘破不堪，由於所住單位屬違例構築物，當局未能按一般的收購及安置政策給予賠償，惟因應黃伯的情況，市建局亦「特事特辦」，去信房委會反映情況，最終幾經轉折，黃伯獲編配觀塘翠屏北邨的公屋單位。 韋志成說，當局在既定政策以外，如遇到個別居民合情合理的訴求，也會本著以人為先的信念，在可行的情況下盡量提供協助。

韋志成近日到觀塘翠屏北邨探訪黃伯，了解他在新居的生活情況。（市建局提供）

市建局行政總監韋志成在網誌提到，當局協助受影響重建戶調遷時，不時遇到各項難題，強調當局不會墨守成規，會盡量諒解市民需要。

黃伯的閣仔舊居環境狹小，陳設亦十分簡陋。（市建局提供） 他指出，年屆80歲的黃伯居住在觀塘重建區數十年，其居所只是一個面積約120呎、以鐵皮及木板搭建而成的閣仔，床舖僅由木板、圓櫈和紙皮箱搭成，洗手間只是大廈污水渠隙縫的小空間，有時黃伯更要到公廁解決，生活狀況欠佳。 惟黃伯所住的閣仔是加建在違例構築物上，因此市建局不能沿用一貫的物業收購及安置政策，給予安置及補償，他亦拒絕遷到市建局的安置大廈暫住。 韋志成稱當局其後去信房委會，反映黃伯的特殊情況，並向他提出特惠搬遷建議，最終黃伯遷進觀塘翠屏北邨的一人公屋單位居住。

黃伯新居整潔舒適，並設有獨立的廚房和廁所，方便他日常生活起居。（市建局攝）

至於居住在土瓜灣重建區的雷女士，市建局於2017年收購其租住的唐樓單位後，雷女士堅持要與小狗「阿B」一同上樓，但由於公屋及市建局安置大廈均不能飼養狗隻，令安置出現困境。韋志成稱，雷女士於2012年照顧被遺棄的小狗「阿B」，患有坐骨神經癱瘓的雷女士，去年突在家跌倒，「阿B」咬着單位鎖匙，跑到樓下不斷吠叫求救，最後有街坊發現雷女士並將她扶起，更視「阿B」為救命恩人，愛錫牠如家人一樣。

冀助重建戶可帶狗上公屋

由於雷女士不良於行，需要使用助行架輔助，市建局於鴻福街覓另一個低層的已收購單位予她暫住，社工亦正向房屋署提出申請，以特殊需要及健康理由，予她可帶同「阿B」遷到公屋居住。韋志成稱重建舊區的過程繁複、漫長，無疑對居民帶來影響，重申當局會本著以人為先的精神，盡量解決問題，期望得到居民諒解和協調。