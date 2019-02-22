東華學院擬開辦社商企業管理學位課程 　冀五年可「升格」大學　

東華學院今日（22日）舉行新春傳媒午餐聚會，分享學院最新發展，東華學院校長呂汝漢透露，該校正籌備於2019/20學年開辦四年制社商企業管理相關範疇的學位課程，盼培訓出具備商業管理知識及營運社企、非牟利機構的人才。而該校正為「升格」大學作準備，料最快五年可成功「升格」。

校長呂汝漢冀，課程能培育出掌握商業管理知識和對社企有認識的畢業生。（鄧穎琳攝）

東華學院正籌備於2019/20學年開辦四年制的社商企業管理學位課程，校方稱，今年一月課程已獲評審部門初步認可，正待政府作進一步批准，目標是首年收生50名一年級生，另有25個學額供有相關學歷或工作經驗者申請，直接就讀三年級。料每年學費約6萬元，而DSE獲14分者，可獲3萬元獎學金，連同政府的自資學士學位3萬元津貼，學生基本上是免學費。

DSE獲14分及GPA達3.3 可獲3萬元獎學金

校長呂汝漢指，若學生GPA達3.3，將可繼續獲獎學金，希望課程能培育出掌握商業管理知識和對社企有認識的畢業生，協助服務機構持續健康發展。

管理學院署理院長邱貴生強調，新課程與傳統的管理學課程有別，學生可從商業角度了解非牟利機構及慈善組織的營運和生存模式，運用跨學科知識和技能幫助解決社會問題，兼顧社會服務需要下獲取盈利。考慮到畢業生就業前境，他透露，該校已就課程與潛在僱主接觸，了解業界需要及為學生尋找實習機會，暫定所有學生須於在學期間必完成實習。

東華學院聘新加坡學者為管理學院教授

東華學院請來在新加坡從事相關商業教學經驗達30年的張子穎加入，成為管理學院教授，處理新課程事宜。在新加坡長大的張子穎認為，香港與新加坡社會環境相近，同樣有貧富懸殊、普遍市民壓力大等問題，他計劃將來與南韓、馬來西亞及新加坡方面合作，尋找實習機會供東華學院學生學習及交流。

2018年畢業生收入創新高 整體平均月薪近2.8萬元

另外，東華學院訪問了2018年畢業生，約597人中有82%人回覆，當中接近九成受訪者於畢業後成功獲聘或選擇繼續進修，整體平均月薪達27,925元，過半數畢業生月入超過港幣三萬元。

按行業分類統計，約9成畢業生投醫護界，其次為商界、佔約4％，教育界則佔3％，其餘3％畢業生則投身於社會服務界、物流運輸、傳訊、批發零售及出入口貿易、政府公務、服務業等。

東華學院今日（22日）舉行新春傳媒午餐聚會談及發展大計，冀覓地建永久校舍，五年可「升格」。（鄧穎琳攝）

未來一至兩年尋找建校舍的土地 料五年「升格」大學

而在「升格」大學方面，呂汝漢透露，東華學院將增加科目範疇，以及在硬件上努力、申請永久校舍，盼未來一至兩年尋找建校舍的土地，經審批後盡快建校舍，料最快五年後可申請「升格」大學。為配合大灣區發展，呂稱，該校將探討在通職課程中加入大灣區議題，讓同學認識大灣區內的發展潛力，並嘗試尋求與內地醫學機構合作辦學。