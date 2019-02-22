今年1月基本通脹率微升至3%　外出用膳、家庭服務費用升幅擴大

政府統計處今日（22日）公布今年1月的消費物價指數，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年1月的綜合消費物價指數按年升幅為3%，較去年12月份的2.9%微升，主要是由於外出用膳費用及家庭服務費用升幅擴大所致。 政府認為，短期而言，通脹的上行風險應會繼續受控，政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。

今年1月基本通脹率微升至3%。（資料圖片）

根據綜合消費物價指數，今年1月的整體消費物價與一年前同月比較，上升2.4%，較去年12月份的相應升幅2.5%為稍低。政府統計處指，主要是由於政府由2019年1月起提供電費補貼所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在1月錄得按年升幅的類別為︰食品不包括外出用膳（上升4.2%）、煙酒（上升3.1%）、住屋（上升3%）、雜項服務（上升2.9%）、外出用膳（上升2.7%）、交通（上升2.3%）、雜項物品（上升1.3%）和衣履（上升0.3%）。另一方面，綜合消費物價指數在二零一九年一月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌4.6%）和耐用物品（下跌2.2%）。

政府發言人表示，1月基本通脹率微升至3%。考慮到該月基本通脹率很大機會因為今年及去年的農曆新年在不同時間出現，今年農曆新年在二月初，去年則在二月中而被扭曲，等待二月份的通脹數據，再將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。

政府︰短期內上行風險應會繼續受控

短期而言，通脹的上行風險應會繼續受控。近期新訂住宅租金的調整對整體通脹應有緩和作用。環球經濟增長減慢，再加上較早時美元兌其他主要貨幣升值，應能令外圍價格壓力受控。政府會繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。