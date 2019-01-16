【政府工】統計處聘訪問員　時薪$106　網民：面皮唔夠厚好難頂

政府統計處日前公開招聘時薪訪問員，獲聘者可獲時薪$106的待遇，每天工作7小時，逢星期一至五上班，屈指一算，即約有$14,000的月薪。這對選擇以炒散維持收入的打工仔來說，或是不俗的選擇。

時薪統計員學歷要求不高，時薪比同行高，只要不怕辛苦，諗得過。（統計處宣傳片截圖）

入職條件

統計處時薪訪問員的入職場不高，應徵者僅需符合基本學歷就可申請：

1. 在DSE或CE考獲五科第2級或以上的成績； 2. 中英文兩科考獲第2級或以上； 3. 能閱讀及書寫中英文； 4. 操流利粵語、普通話和英文

如能滿足上述四個條件，即合乎資格申請。另外，具有相關外勤統計工作經驗者將獲優先考慮。

職責

時薪訪問員的工作內容非常簡單，就是在外勤統計主任督導下，透過電話及上門訪問有關工商機構，搜集統計資料及協助受訪者填寫問卷，不過得留意，這職位是須要外勤工作的。

時薪$105的待遇，對從事炒散或兼職的打工仔來說或有一定吸引力，不過一些網民就表示，訪問員的職責似是簡單，但其實仍有幾點需要留意。

網民對訪問員一職的評價（按圖了解）：

網友評價。（連登討論區截圖）

夏天出外勤要留意天氣 不熟識路況，尋找街道十分麻煩需時 有機會要到偏僻之地 面皮要夠厚 比人罵是常事 不怕辛苦

歸納多位網民的意見，可知訪問員一職或有受氣或被無理斥罵的機會，亦得在天氣不佳的情況下工作，並要有四出尋路及要到偏遠地點工作的需要，有意應徵者事前應考慮是否接受這幾點的挑戰。

入職者將於2019年4月初至5月中展開工作，時間為星期一至五，上午9:15至下午5:15，或上午11:30至7:30，每天7小時（扣除一小時午飯），時薪為$106。如獲聘用，上班地點有三個可能：位於灣仔的政府大樓、政府統計處的其他辦工地點及在外勤工作期間被抽選的機構地址。

換言之，獲聘者如在工作期間沒曾缺勤，應可每日賺取日薪 $742，若以4月1日便開始上班計算，4月內的22個工作天最高便可賺得超過 $16,000的月薪；如統計處有需要在下一季度（預期於7月初至8月中）繼續聘用訪問員一職，獲聘者在首季度的工作表現亦會成為考慮條件之一。

時薪訪問員招聘詳情（按圖了解）：

+ 3 + 2

是次職位的截止申請日期是1月21日，接受親身及郵寄遞交申請，網上申請並不適用。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港復康會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期：1月9日至1月21日）：heart.hk01.com/zh/project/10084?utm_source=article_283086&utm_medium=referral&utm_campaign=Galentine2019

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O