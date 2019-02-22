城大校長月薪63萬　校內清潔工僅過萬　工會燈謎諷肥上瘦下遭移除

城市大學民主牆又釀風波，元宵節當日、即本周二，有城大職工於民主牆貼出燈謎，以城大校長及校內最低薪清潔工月薪之別作謎底，前者高達63萬元，後者則僅1.1萬元，其後校方以私隱為由將燈謎下架。城大教職員協會今（22日)前往民主牆抗議，斥責校方扼殺言論自由，強調有關薪酬屬公開資料，公眾有權監察，工會不滿真相被隱瞞，要求校方勿作打壓。 城大表示，校方一向支持及維護言論自由；近日發現有個別張貼在民主牆的大字報涉及不當披露個人私隱，而內容嚴重失實及誤導，違反校規及使用民主牆的規則；校方在與學生會多次溝通及徵詢法律意見後，決定移除有關大字報。

城大教職員協會斥責校方扼殺言論自由，強調校長薪酬屬公開資料，公眾有權監察。（陳淑霞攝）

工會指校方自行移除燈謎

城市大學教職員協會代表謝永齡表示，元宵節當日，工會於民主牆貼出燈謎，揭示校長郭位月薪達63萬元，基層清潔工則僅1.1萬元，邀請師生競猜一生肖，不過他指，校方日前以校長薪酬屬私隱為由，向城大學生會施壓，並自行移除有關燈謎。

謝批評，城大是公營機構，市民有權監察，校方上個年度年報亦有披露校長薪酬，絕非校方所指的私隱；他又提到，特首林鄭月娥月薪亦僅37萬元，不滿校方有意遮蔽真相，掩飾肥上瘦下事實。職工盟秘書長李卓人則怒斥，「校方怕啲咩」，並即席「還原」燈謎。

工學同行代表則指，過往亦有院校民主牆遭撕毀，形容校方行為如同威權管治，衝擊學生自治。