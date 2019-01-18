城大籌款額創新高　籌得近8億元　資助獸醫課程十人爭一位

香港城市大學的獸醫課程早前獲教資會納入為資助課程，文憑試考生將可透過大學聯招辦法（JUPAS）報讀，並於2019年9月開學。 據城大提供的數據，透過JUPAS申請報讀獸醫課程人數達300人，以每年30個學額計算，即平均十人爭一個學額。

城大校長郭位形容，2018年是城大的豐收年。(鄧穎琳攝)

香港城市大學今日（18日）舉行傳媒春茗，校長郭位形容，2017/18學年是城大的豐收年，透露校方籌款額近8億港元，屬歷來最高紀錄，而捐款主要用作支持動物醫學院的發展，以及支援學生到海外交流。

300多人透過JUPAS 報讀六年全日制獸醫課程



城大的獸醫課程早前獲教資會納入為資助課程，成為本港首間提供資助學位獸醫課程的大學。城大動物醫學及生命科學院總監王啟熙透露，有300多人透過大學聯招辦法（JUPAS）申請報讀六年全日制的獸醫課程。以每年30個學額計算，平均約十人爭1個學額。競爭激烈，將來會否增加學額？王啟熙直言，要考慮社會對獸醫的需求、畢業生就業情況，預計未來數年會將收生學額維持在30個。

城大動物醫學及生命科學院總監王啟熙透露，有300多人透過大學聯招辦法（JUPAS）申請報讀六年全日制的獸醫課程。（鄧穎琳攝）

深水埗動物診所最快5月開張 林村農場料2020年動工



而在學院配套方面，王啟熙透露，取址深水埗私人屋苑「丰滙」整個商場的動物診所，預計即將落成，最快可於3至4月搬入儀器及物資。據知，有關動物診所最快可在5月正式開張。

至於城大早前斥資8位數字、在新界大埔林村覓得的10萬平方尺地，校方去年宣布會用作建造農場及實驗室，並由澳洲引入娟珊牛(Jersey Cow）。王啟熙今日被問到建造農場的進展時，透露正待政府部門審批農場興建計劃，料2020年可正式動工，形容目前進展良好。他又指，由於本港有豬隻及雞隻養殖場，學校可與不同養殖場合作，故預計農場只會引入澳洲牛。

內地多個省市爆發非洲豬瘟，引起社會關注。被問到城大動物醫學及生命科學院將來對本港防疫的幫助時，他直言，若非洲豬瘟在本地農場出現，基本上難以依賴藥物處理，只能「殺豬」。

然而他指，城大獲政府撥款數以千萬元，用作研究改善豬隻、家禽及魚類的健康及生產方法；亦可改善現時普遍沒有獸醫到本地農場服務的情況，預計學生可參與其中，並隨獸醫到農場視察及學習。