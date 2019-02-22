女傭涉留漂白水於浴室　僱主半歲女洗澡大哭揭發　官指故意囚半年

母親為半歲女兒洗澡時，發現洗澡水中沒有肥皂泡，且顏色有異，又感到灼熱，不及後女嬰突然大哭，身體亦出現紅點，母親追問下後知用上用沐浴瓶裝的漂白水，並認為是菲律賓籍女傭故意傷害其女。女傭否認，並稱只是誤留漂白水在浴室，案件今（22日）在沙田裁判法院裁決，裁判官認為女傭證供不可靠裁她罪成，判囚6個月。

女被告ANDO MERLYN ANAO在沙田法院否認一項對看管兒童或少年人虐待罪。

被告ANDO MERLYN ANAO，39歲，被控一項對看管兒童或少年人虐待罪。控罪指，被告於上年8月13日於沙田樂霞坊1號艷霞花園其陳姓女僱主住處中，虐待或故意疏忽女嬰。

官指僱主直認對她不利證供

裁判官宣讀裁決時，指案中母親作證時給予了仔細的證供，同時亦承認如曾拉扯被告頭髮等對她不利的證供，故判定她為誠實可靠的證人。反之，被告的證供前後不一，有多處疑點，包括：她為何急於在嬰兒洗澡之前清潔成人所用的大浴缸；僱主其實沒有持續地要求被告致電其表親借款還錢等。

女傭明知卻未提僱主

裁判官指，嬰兒洗澡之前，被告一直在廁所用漂白水清洗浴缸；因此，當被告僱主問及為何水中沒有肥皂泡和顏色有異時，被告應該能意識到，但被告並無提醒僱主，直至嬰兒大哭，另一女傭才告知僱主沐浴露瓶中裝有漂白水。裁判官認為此舉顯示被告實為有意圖傷害案中女嬰。

漂白水若入眼可至嚴重後果

辯方曾指稱是次事件皆因被告與僱主因金錢瓜葛備受精神壓力，加上在嬰兒洗澡途中兩次被僱主打斷清潔工作，並要求她致電表親還錢；被告一時分心之下才引發是次意外，裁判官並無接納，並稱專家亦有指出，如果長期㓎泡或漂白水進入眼睛，有可能引致嚴重後果，故判處被告罪名成立。

女嬰健康無影響

辯方求情時表示，嬰兒並無表面傷痕，對嬰兒健康亦沒有長期的影響；同時，被告自去年8月13日至今已經超過6個月，故希望法庭輕判。惟裁判官指，案中女嬰僅有6個月大，未能適當地表達自己，很有可能因此蒙受更大傷害，加上被告破壞了僱主對她的信任，判處7個月刑期；但考慮到被告沒有刑事紀錄及女嬰沒有大礙，減刑一個月，最終判處6個月刑期。

被告稱洗廁所留下漂白水

事發於上年8月13日，被告將裝有漂白水的紫色沐浴露樽帶到廁所清潔。因尚未完成清潔，被告把所有清潔用品留在廁所，並跟隨僱主到廁所替女嬰洗澡。被告稱當時僱主要她致電表親問何時可以借到錢還給作主，被告未能確實回覆而惹怒了僱主。

女僱主三次扯被告頭髮

惟僱主在替女嬰洗澡途中，發現沒有肥皂泡並追問被告，被告回答不知道；及後女嬰突然大哭，另一女傭人才告知僱主瓶中的是漂白水。僱主立即將女嬰交於丈夫，又三次拉扯被告的頭髮，指被告會殺死她的女兒。女嬰其後被送院，而被告則被帶到警署，其後被拘捕。

案件編號：STCC 3212/2018