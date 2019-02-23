飛行服務隊新H175獵豹直升機服役　導航力增　電子地圖瞄準目標　

政府飛行服務隊的七架新直升機「H175獵豹直升機」，合共價值約13億元，屬中、大型多用途運輸直升機，機尾印有獵豹圖案，屬香港專利，於去年7月起分批抵港，其中六架已投入服務；尚餘下一架會於今年內付運到港，最快可於今年第三季尾全數投入服務。H175續航力達4.5小時，搜救半徑有200海浬。在裝置方面導航能力增強，除了紅外線探測，增設的電子地圖更可瞄準海上目標，一鍵搜索出船隻資料。政府飛行服務隊總監陳志培表示，料今批H175服役年期至少可達15年。

6架獵豹直升機，已投入服務，尚有一架會於今年內付運到港。（鄭秋玲攝）

續航力達4.5小時 機艙設18個座位

飛行服務隊於2013年獲批21.8億元，以更換現役七架超級美洲豹AS-332 L2型及EC155B1型直升機，並購置相關行動裝備。「空中巴士直升機公司」H175型號為全新款，七架獵豹直升機合共價值約13億元，屬中、大型多用途運輸直升機，可容納兩名機師；連同可坐一名空勤主任在內，機艙共設18個座位。最高傷病者容量，可放置兩張抬床及六名乘客。H175續航力達4.5小時，搜救半徑有200海浬，最高航駛速度為每小時175海浬。

H175搜索救援機的兩邊梯級各配一隻常設救生艇。（鄭秋玲攝）

近半機師已完成駕駛H175訓練

政府飛行服務隊總監陳志培表示，H175的搜救半徑為200海浬，有最先進的導航能力，行駛軌線精準度高。不過，現時全球只有法國設有H175直升機模擬器，為符合民航處的牌照要求，飛行服務隊要安排機師到當地受訓，目前近半機師已完成駕駛H175的訓練，六架H175已投入服務，出勤安排按照事件性質，並視乎有無相應合資格級別的機師當值而定。

雙絞車加快運轉速度達每分鐘250呎

據機師介紹，H175分為搜索救援及支援紀律部隊用途。前者機頭前下方設有具紅外線熱能探測功能的攝影鏡頭。機內有綜合系統屏幕顯示機頭的紅外線攝錄畫面、顯示附近船隻位置及資料的電子地圖、安裝在絞車下方的高清鏡頭畫面等。該電子地圖系統只要瞄準目標船隻，就可以一鍵獲取目標船隻資料。另設有予空勤人員輔助的自動駕駛控制桿。

機身左邊有兩套一樣效能的絞車，纜繩運轉速度加快，最快一分鐘內可放出250呎，而舊機超級美洲豹則只有每分鐘180、190呎，並分質素有別的主、副絞車。新設計的每條纜線可承載600磅重量，有助在惡劣環境的救援行動中，如風高浪急的海上拯救，可更迅速完成運載人員及物品。兩邊梯級各配一隻常設救生艇，可節省機艙空間。

飛服隊近半機師已完成駕駛H175訓練。（鄭秋玲攝）

現職機師︰駕駛室寬敞 減輕疲倦感

H175其他特別設備還有：緊急醫療監察裝置、進場著陸/懸停系統、搜索雷達、高強度探射燈、快速游繩裝置、外置吊貨鈎、外置揚聲器、空中拍攝專用窗門、直升機近地警報系統、機載防撞系統、及自動識別系統、電子光學監察系統等。有機師認為，H175的駕駛室空間感較舊機寬敞，可減輕疲倦感。

下周四發行特別郵票

此外，以「政府飛行服務隊──行動」為主題的特別郵票及相關集郵品，將於下周四（28日）發售，包括一套六枚的郵票及一張郵票小型張，每張面值由2元至10元。