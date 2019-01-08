政府飛行服務隊擬加建模擬飛行訓練中心　涉1.12億元撥款

政府飛行服務隊擬在總部加建模擬飛行訓練中心，佔地630平方米，用作裝設一部直升機模擬飛行訓練器，提供逼真及符合國際民航標準的直升機飛行環境予機師培訓，重複練習複雜處理事項，如雙引擎或尾槳故障、電力完全中斷、惡劣天氣情況等。訓練中心建設費用估計為 1.12億元。 為應付服務需求，飛行服務隊正按計劃擴大機師職系編制，料至2021年中，直升機機師人數將較2015年中增加59%至62人。立法會保安事務委員會今日（8日）開會討論。

飛行服務隊已獲香港機場管理局原則上批准，使用沿南環路飛行服務隊總部門外的部分空置草坪，設置一個臨時露天停車場供部門使用。在項目落成後，臨時露天停車場會重置為原本的草坪。裝設模擬器方面，據去年下半年的市場調查，購買一部模擬器，包括軟件、設計、製造、基本飛行數據套件、運裝、零件等，初步費用估算約為4億元。

就該項目，將在今年第一或第二季將撥款建議提交工務小組委員會，並第二季向財務委員會申請批准把該項目提升為甲級。如獲批准撥款，計劃於2020年第一季展開該建造工程，以期於2021年第四季完成，屆時亦會完成購模擬器的工作，以配合訓練中心建造工程落成。

7架H175新直升機年內全服役

另外，飛行服務隊於2013年獲批約21.8億元，以更換現役7架超級美洲豹「AS-332 L2 型」及「EC155B1型直升機」，於2018/19年度，7架H175新直升機分批付運香港，於今年內全面投入服務。每名操作新型直升機的飛行服務隊機師，須每6個月進行模擬飛行訓練及通過考核，現時全球只有法國設有H175直升機模擬器，為符合民航處的牌照要求，將大幅安排機師到海外受訓。

加快機師訓練 縮短一年

民建聯立法會議員葛珮帆在今日會議上表示，關注人手流失問題。政府飛行服務隊總監陳志培稱，一般須8至10年培育人才，料加建訓練中心後，整個訓練流程可減一年；挽留人才方面，飛行服務隊正按效率促進組的報告研究，一步步落實建議，以減輕飛機師的工作壓力，政府公布就紀律部隊有職系架構檢討，希望屆時檢討成果有助挽留人才。

今年的《施政報告》提出發展智慧監獄。（資料圖片）

壁屋懲教所擬裝電鎖 具面容辨識

今年的《施政報告》提出發展智慧監獄，懲教署擬斥資2.194億元，在壁屋懲教所安裝具備面容辨識功能的電鎖保安系統，是一套電動機械鎖開關系統。當有職員按鈕要求開啟閘門時，閉路電視的面容辨識功能會確認職員身份，並將按鈕訊號傳送到控制室，由職員再透過對講機及閉路電視核實有關職員身份，方開啟閘門。

署方提到，採用電鎖可省卻懲教人員在危急事故時提取鎖匙及趕赴現場的時間。如撥款獲批，料於2025年3月可以啟用，估計啟用後每年經常開支約為3,720萬元。

工程將涉及改建伺服器室和安裝約380道電動鎖閘門、約960部配置面容辨識功能的閉路電視攝影機、約480部對講機、電動機械鎖系統裝備、伺服器及其相關附件、無間斷電力供應裝置系統及充電裝備等。懲教署已分別於2014年及2016年在羅湖懲教所及大欖女懲教所完成裝置電鎖工 程，而赤柱監獄去年起的相關工程仍在進行。