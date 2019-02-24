【流感高峰】11間公院內科病床爆滿　伊院、聯合急症室等逾4小時

冬季流感仍肆虐，醫院管理局公布，昨天（22日）公立醫院服務使用數據顯示，整體內科病床佔用率為103%，15間有提供內科病床的公立醫院中，錄得爆滿的共有11間，其中以伊利沙伯醫院的115%最高，其次為聯合醫院，亦錄得113%；整體兒科病床佔用率則錄得75%，較前日微增兩個百分點。 急症室求診方面，昨日全日共錄得5129人次，按日減少711人次。雖然求診數字稍緩，但截至今日上午10時45分止，伊利沙伯醫院及聯合醫院急症室仍需等候逾4小時，始能獲安排「睇症」。

昨日的急症室首次求診人次為5129人次，經急症室入內科人次則達874人。（資料圖片／張浩維攝）

根據醫管局最新數據，昨日經急症室入內科人次達874人，整體內科病床佔用率則為103%，較前日微跌兩個百分點，伊利沙伯醫院居於病床爆滿榜首，佔用率達115%，其次是聯合醫院及威爾斯親王醫院，分別錄得113%及111%。



另外，整體兒科病床佔用率方面，昨錄得75%，聯合醫院居於榜首，共錄得94%，其次是伊利沙伯醫院及威爾斯親王醫院，亦分別有93%及81%。

急症室等候時間方面，醫管局最新資料顯示，截至今日上午10時45分止，伊利沙伯醫院及聯合醫院均需等候逾4小時，其餘醫院的等候時間，則介乎1至2小時。

