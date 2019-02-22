【流感高峰】聯合醫院內科佔用率高踞榜首逾半月　兒科同爆滿

醫院管理局公布昨天（21日）公立醫院服務使用數據，有5,773人次到急症室求診，較前一日微跌152人次。而整體內科病床佔用率為109%，15間公立醫院中有13間的佔用率都過100%，十分爆滿，當中以聯合醫院的123%最高。而整體兒科病床佔用率為73%，但聯合醫院佔用率就高達97%。聯合醫院已連續4天皆在內科及兒科「奪冠」，同時，其內科佔用率自2月6日起，連續16天一直在15間公院中排名第一，佔用率更一度攀升至129%，極為爆滿。

聯合醫院已連續4天皆在內科及兒科佔用率「奪冠」。（資料圖片）

昨日的急症室首次求診人次為5773人次，經急症室入內科人次則達1007人。昨天整體內科病床佔用率為109%，排名榜首的是聯合醫院，其佔用率高達123%，而威爾斯親王醫院及明愛醫院佔用率亦達116%。

另外，昨天整體兒科病床佔用率為73%，當中聯合醫院以97%排第一，而伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院佔用率亦有83%。

聯合醫院已連續4天在15間公院的內科及兒科佔用率「跑出」，奪「雙冠軍」。同時，其內科佔用率自2月6日起一直在15間公院中排名第一，高據榜首半個月仍沒有下跌跡象，佔用率更一度在2月18日攀升至129%，極為爆滿。

在今早10時30分，聯合醫院及北區醫院的急症室輪候時間都超過8小時，大埔那打素醫院需等逾5小時，伊利沙伯醫院就需輪候超過4小時。