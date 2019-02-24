裕民坊街坊辦告別展　難掩不捨之情　冀政府盡快安置小販

觀塘裕民坊終敵不過時代巨輪，在本月28日，所有接受市建局搬遷方案的商戶及住戶均需離開。搬遷在即，今日（24日）一眾觀塘街坊在裕民坊舉辦「告別裕民坊展」，送別裕民坊。

關先生擔心官地範圍，若他不接受方案，會無得賠，接受了市建局搬遷方案，將在今天搬離裕民坊。 （劉婉雯攝）

觀塘裕民坊重建項目歷時14年，85%的商戶及住戶接受市建局搬遷方案，將在本月28日搬離裕民坊。一眾街坊舉行「告別裕民坊展」，活動包括觀塘小食放題、工匠工作坊及導賞團。

今年60歲的關先生，在裕民坊經營一間有43年歷史的刀剪、鑰匙店，一直做街坊生意。關先生持有固定攤位小販牌，他表示，因擔心官地範圍，若他不接受方案，會無得賠，接受了市建局搬遷方案，將在今天搬離裕民坊，準備轉到同樣位於觀塘的凱匯繼續營業，「無奈，隨便給少少錢就打發走。」

未營業前每月可獲6700元生活津貼

然而，由於凱匯尚在興建，關先生要等一至兩年才能繼續生意，在未能營業的時間，他每月可獲6700元生活津貼。他坦言：「不捨得，商場未必有那麼多生意，裕民坊街坊有多些聯繫。」

手錶維修師傅未有流動工匠牌照 憂後未能經營

但是，裕民坊尚有一批商戶未能獲發工匠牌照，前路茫茫。一身西裝，頭帶帽子的佘先生在觀塘落地生根逾40年，自2010年起在觀塘修手錶，表示「眼濕濕，對觀塘有深厚感情」。自從10年前被食環署充公過一次後，佘先生一直想領取流動工匠牌照，但卻沒有消息，「政府沒人接觸過我，不知以後還能否經營下去。」

一身西裝，頭帶帽子的佘先生在觀塘落地生根逾40年，自2010年起在觀塘修手錶。（劉婉雯攝）

廖女士順道來找佘先生修錶，「問過很多人都說修不到，只有他修到。」（劉婉雯攝）

有街坊專程到店維修手錶

在觀塘區居住了超過30年的廖女士特來找佘先生修錶，「問過很多人都說修不到，只有他修到」，又指佘先生價錢合理。被問道對裕民坊重建有何感受，她表示，隨著店舖一間間搬離，裕民坊越來越不方便，希望能盡快美化。

理工大學應用社會學系講師梁志遠表示，對上一次工匠登記已在2009年，政府未來打算新發放的400個小販牌中，並不包括工匠牌。他認為，工匠佔地少，只需要少少容身之所，籲政府加快審批、簡化申請牌照程序。

理工大學應用社會學系講師梁志遠表示，工匠佔地少，只需要少少容身之所，籲政府加快審批、簡化申請牌照程序。（劉婉雯攝）

導賞團包括畫展、相片展及街坊故事。(劉婉雯攝)

部分商戶將在本月28日遷離，活在觀塘創辦人袁智仁表示，當日不會有特別活動，但會派員到場協助搬遷。他又指，未能預計確實清場時間。