新春車牌拍賣　自訂「PP」70口叫價600萬成交　全日最高

一年一度的農曆新年車輛登記號碼拍賣會今 日（24日）舉行，部分車牌競投情況激烈，全日成交價最高的為自訂登記車輛登記號碼「PP」，共70口叫價，終成交價為600萬元。有業界人士認為，今次拍賣普遍車牌成交金額較以往高。

農曆新年車輛登記號碼拍賣會今（24日）在灣仔香港會議展覽中心L2樓S221會議室舉行。運輸署共推出45個車牌，其中43個為傳統車輛登記號碼，餘下2個為自訂車牌號碼。

當中有車牌競投情況激烈，叫價70口。自訂登記車輛登記號碼「PP」在底價5,000元時，已有多人舉手有意競投；當叫價升至400萬時，叫價亦提升至每口價20萬，當時只餘兩人繼續競投，終由身穿綠衣男子以600萬元投得。

另外，底價59萬的「222」經過51口叫價，最後成交價為500萬元。而早前業界看好的「AA1」、「AA88」亦叫價至破百萬，成交價分別為165萬和115萬元。

優質幸運車牌中心創辦人顏文翰指，不少車牌交易金額比其預期高。（張浩維攝）

業界：兩個英文字車牌價升

優質幸運車牌中心創辦人顏文翰指，今年拍賣會普遍交易金額較以往高，「今日啲野好貴，貴咗兩至三倍，PP我預期200萬。」顏認為，兩個英文字母或兩個數字的車牌以往市場需求不大，多數買家只是出於私人喜歡原因。

惟自從去年拍賣會車牌「VV」以天價930萬成交，加上本身自訂車牌供求較少，近年不少兩個英文字母的車牌價格上升。他又指，現場所見內地人佔現場人士過半數，「依家主流係內地客，我見到買嗰啲大部分係內地人士。」