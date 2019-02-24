【限奶令】消息指檢討後傾向不撤　邵家輝：政治決定凌駕自由市場

政府2017年公布檢討限奶令，料檢討需時一年，惟遲遲未有公布檢討結果。 有傳媒今日（24日）引述消息指，當局已完成檢討，傾向不撤回限奶令，以免奶粉供應受影響，結果最快於明日公布。 立法會批發及零售界議員邵家輝表示，對結果感到失望，認為香港作為自由經濟體，今次是以「政治決定凌駕自由市場」。

現行法例規定，16歲或以上人士出境時，最多只可帶淨重不超過一點八公斤、即約兩罐份量的配方粉，違例者可被判罰款最多50萬元及監禁兩年。行政長官林鄭月娥於2017年宣布，

據無綫新聞今日傍晚引述消息報道指，政府就限奶令的檢討已經完成，當局傾向不撤令，以免放寬限制後會影響奶粉供應。

藥房業界：奶粉商最傷

邵家輝回應時表示，不撤銷限奶令的做法，實在有違香港作為自由經濟體的特色。他重申奶粉業界已作出保證，可確保本地嬰兒的奶粉供應，而現時亦見不到有缺貨的情況，限奶令完全「無意思」。

他又認為，若政府最終的決定是保持不變，是「以政治決定凌駕自由市場」，對當局做法感到失望。

港九藥房總商會副會長劉愛國則指，政府倘不接受藥房同業提出的撤令理由亦無辦法，但他指現時奶粉非藥房的主要收入來源，今次檢討會是「奶粉商最傷」。