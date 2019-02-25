失落綠置居麗翠苑　盤點下個上車機會　何文田、荃灣均推售新居屋

綠置居恆常化後首個項目長沙灣麗翠苑，超額認購逾14.7倍，今早（25日）攪珠結果出爐。粥少僧多下難中籤。不過，政府於未來5年的公營房屋建造量為10.8萬個單位，多區市區新居屋盤將於今年陸續落成，包括有居屋「樓王」之稱的何文田常樂街項目，提供603個單位，料今年首季落成。另外，可提供約3,200伙單位的粉嶺皇后山第三期項目山麗苑，將於2020/21年落成。

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根據文件，未來5年即將落成的市區新居屋盤中，包括何文田常樂街、深水埗發祥街西及鑽石山第三期項目，合共提供2,300伙單位。何文田常樂街、深水埗發祥街西項目，或有機會於今年發售。荃灣德士古道「尚文苑」、粉嶺皇后山「山麗苑」及將軍澳「雍明苑」亦將一併發售。

何文田常樂街項目，提供603個單位，惟即使以市價52折定價，呎價有可能會過萬元。深水埗發祥街西項目，涉811個單位。可提供494伙的荃灣德士古道尚文苑料今年底完工。

可提供約3,200伙單位的粉嶺皇后山第三期項目山麗苑，將於2020/21年落成。位於將軍澳內灣海濱的雍明苑與不少豪宅為鄰，北面為會德豐Savannah，南面毗連華懋海翩匯。將軍澳雍明苑約有1,400個單位，料於2020年1月落成，不少單位可享無敵大海景。

而在未來五年落成的資助出售房屋中，粉嶺皇后山「山麗苑」及東涌第54區均成為「大戶」，分別提供3,200及3,300伙單位，佔總數26%。