【綠置居】房委會舉行攪珠　有機會入住麗翠苑頭10個號碼是…

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，於上月10日截止申請。房委會今日(25日)早上舉行攪珠，攪珠儀式由房委會資助房屋小組主席黃遠輝主持。頭10個號碼分別是48、58、69、21、29、80、46、02、89、49。 房委會早前收到逾4萬份申請表，當中2.8萬份來自「居屋2018」的綠表申請者，另外1.2萬份為新申請，暫時超額認購逾14.7倍。

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房委會上午10時30分為「出售綠表置居計劃單位2018」舉行攪珠儀式，決定詳細審核申請人資格及選樓次序，並由房委會資助房屋小組委員會主席黃遠輝主持。

根據電腦攪珠結果，首5個號碼分別為48、58、69、21、29；第6至10個號碼則為80、46、02、89、49。

作為首個綠置居恆常化計劃，麗翠苑合共提供2,545個單位，房委會於計劃中，為「家有長者優先選樓計劃」的申請者，設有750個單位配額，而單身申請者則有250個配額。

由於暫時收到逾4萬份申請，換言之，大約15人爭一個單位，在未計劃揀樓次序及配額制之下，至少抽中頭6個攪珠號碼的申請人，才有機會揀樓。

麗翠苑單位實用面積由約17.1平方米（約184平方呎）至約42平方米（452平方呎）不等；項目以42折出售，實用面積計為每平方呎6,243元，單位售價由約93萬元至306萬元。

彭先生和太太抽中第三粒珠。（洪嘉徽攝）

夫婦編號獲抽中第三粒珠：「好好彩」

於現場觀看攪珠的彭氏夫婦，稱其編號獲抽中第三粒珠，直言感到「好好彩」。他稱現時二人與年長母親及傭人，共四人居於大圍約200平方呎的單位。他稱，因須讓出房間予母親居住，故夫婦二人只可屈居客廳。他稱自己為首次申請資助房屋計劃，認為現時折扣率吸引，希望日後可購入兩房單位，改善居住環境。

一人申請者比例佔20% 未定下期居屋及綠置居時間和詳情

房委會資助房屋小組主席黃遠輝稱，今期綠置居的一人申請者的比例約佔20%，惟僅預留當中10%的單位供其選購。按照慣例，房委會將審視單身及家庭申請者的比例，再就配額作調整。

他又稱，由於房委會須同時處理居屋2018及綠置居的揀樓程序，故暫時未有推出下期居屋及綠置居的確實時間和詳情。