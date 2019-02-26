消息指林建岳3月底卸任旅發局主席　將獲委任貿發局主席

消息人士透露，旅發局主席林建岳的任期將於3月底屆滿，政府將委任他為貿發局主席，接替5月底任期屆滿的羅康瑞。 消息又指，旅發局主席一職，將由怡和控股有限公司副行政總裁彭耀佳出任；彭耀佳身兼多項公職，包括公務員薪俸及服務條件常務委員主席，亦是團結香港基金的參事。

據了解，旅發局主席林建岳將獲委任貿發局主席。（資料圖片）

林建岳於2013年獲政府委任為旅發局主席，接替上任主席的田北俊，其將近六年的任期會在3月底屆滿，消息人士向《香港01》透露，政府將在本周公布新任命，林建岳將「過檔」貿發局，獲委任為新任主席，負責推廣一帶一路商貿，接替2015年6月起擔任貿發局主席、將於今年5月底結束任期的瑞安集團董事長羅康瑞。

至於旅發局新任主席，據悉政府將委任怡和控股副行政總裁彭耀佳。彭於84年加入怡和集團，曾任職集團的貿易、市場推廣和零售等多個部門。彭耀佳身兼多項公職，現為團結香港基金參事、香港公益金名譽副會長、香港總商會前主席、香港僱主聯合會主席，及香港教育大學校董會主席。

他亦為香港政府首長級薪俸及服務條件常務委員會主席，及香港政府工業貿易諮詢委員會委員，亦是醫院管理局成員。彭耀佳於2016年及2008年獲頒授金紫荊及銀紫荊星章。