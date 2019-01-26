【豬年2019】花車巡遊門票售罄　旅發局：市民可沿路欣賞演出

每年新春花車巡遊均吸引不少市民及遊客欣賞。旅發局今日（26日）表示，今年大年初一（2 月5 日）晚上，於尖沙嘴舉行的「2019國泰航空新春國際匯演夜」，觀眾席門票已全部售罄，但提醒有興趣的市民及遊客，仍可以沿巡遊路線觀賞匯演。

旅發局公佈，大年初一（2 月5 日）晚上「2019國泰航空新春國際匯演夜」門票已售罄。（資料圖片/羅君豪攝）

9部花車及25支表演隊演出

旅發局表示，大年初一晚上舉行的花車巡遊表演將有9部花車、13支來自內地及國際團隊及12支本地隊伍，共34個表演單位參與演出，當中包括全球知名表演團隊及世界紀錄保持者，演出連串高難度表演。旅發局指，首輛花車於晚上8時15分從香港文化中心出發，沿廣東道前行往海防道，然後右轉至彌敦道，最後以喜來登酒店為終點。

除了有極具娛樂性的表演，今年的花車巡演更有「新玩法」。優質旅遊服務協會為配合賀年花車主題，將推出手機賀年遊戲，旅客和市民在年初一於巡遊路線可參加遊戲，有機會率先贏得足金金豬等價值超過100 萬的豐富獎品和禮遇。為增添路線沿途的熱鬧氣氛，匯演開始前約下午6 時，旅發局會率先安排18 個表演團體沿巡遊路線呈獻舞蹈、魔術、特色造型及街頭音樂等表演，與觀眾互動。

每年的大年初一花車巡遊表演，均吸引到一均市民及遊客參與，氣氛熱鬧。（資料圖片/羅君豪攝）

13隊海外及內地的國際知名的表演團體助陣，當中11隊首次參與新春花車巡遊，包括於美國電視節目「America’s Got Talent 」成名的菲律賓高跟熱舞男子組合「Junior New System」；10項健力士世界紀錄保持者、表現花式入樽的匈牙利團隊「Face Team Acrobatic Korfball」；以及奧地利雜技團「The Freaks Acrobatic Show」。

於新春巡遊結束後，多部花車年初二（2月6日）起在大埔林村展出，部分表演隊伍亦會於年初二、年初三（2月6日、7日）在大埔林村和黃大仙中心表演。