【財政預算案】盤點「消失的」派糖措施　最想邊樣「重出江湖」？

財政預算案明日（27日）公布，各界自然關注財爺陳茂波會有什麼利民紓困的派糖措施，基於今次盈餘可能只數百億元，遠遜於去年的千四億，預料派糖額會及不上去年。 其實自回歸後，政府在預算案中提過五花八門的短期派糖措施，有一些已經近乎「恆常化」，如免稅免差餉，但亦有一些派糖措施只是曇花一現，推出過後便無以為繼，可能有部分市民仍對這些措施「念念不忘」，今次又有沒有機會看到這些舊招「重出江湖」？

政府在2008年推出電費補貼，一共4輪，但實際執行上，劏房戶難以受惠。（資料圖片）

1. 電費補貼：四度推出便消失

政府在2008、2011、2012和2013年，四度向住宅用戶電力戶口提供電費補貼，涉及每戶共9000元，約223億元公帑，希望幫助有需要的家庭。當時不少市民歡迎這項政策，有些用電量較低的家庭，更是近乎免交電費。

不過執行下來，租住劏房者難以受惠，因並非每戶都有獨立電錶，最後只是業主得益。另外，部分用電量低的長者也無法領足補貼額。而環保團體也質疑，有關措施和節能減排鼓勵慳電的環保政策大方向背道而馳，反對政府再推。

據悉，政府亦認為電費補貼措施欠缺針對性，未能最有效幫助最有需要基層市民，故未有維持相關做法。

2. 公屋免租

政府過往會為公屋租戶代繳租金，通常由一個月至兩個月不等。不過由2016年起，政府沒有再相關措施。政府的理由是，因為公屋本身已是津貼，代交租將變成雙重資助。

3. 寬免商業登記費

政府過往偶爾會寬免一年的商業登記費，作為便利營商的措施。不過對上一次推出是2016年，即陳茂波上任財爺後就沒有再推出。陳茂波曾經解釋，在本港成立公司並不昂貴（一年期的商業登記證收費2,000元），已有足夠競爭力。

政府認為，代交公屋租金涉及雙重補貼，近幾年沒有再推出。（資料圖片）

4. 凍結政府收費

即凍結多項民生相關政府服務的收費（如各項政府牌照、註冊費用等），以免帶動加風，一般在經濟衰退周期時推行。回歸後，因應金融風暴市道蕭條，政府在1998年起推出此措施，直到2003年，時任財爺梁錦松宣布不再凍結，局部解凍收費。

2008年7月，時任特首曾蔭權為應對通脹加劇、經濟不穩，宣布重推凍結政府收費一年，翌年時任財爺曾俊華宣布再延長至2010年3月31日。自此以後，政府未有再特別以「凍結收費」的名目「派糖」。

5. 寬免水費及排污費

這招相對「歷史悠久」，是立法會跨黨派合作的產物。事緣2002年，經濟仍然低迷、未擺脫通縮，橫跨泛民建制的「八黨聯盟」達成共識，合力要求時任財爺梁錦松實施多項紓困措施，其中最直接影響民生的一項，就是寬免水費及排污費一年，即比起凍結收費再進一步。

最終梁錦松接納建議，住宅用戶水費及排污費寬免額以800元和200元為上限，非住宅用戶則以3200元和800元為上限。

政府在2003年8月至11月再寬免過一次水費及排污費，至今再未有推出。而隨著本地政治板塊壁壘分明，多黨聯手促請政府推出個別寬減措施，相信亦比以往難很多。而實際上，水費已經近20年沒有調整，對一般家庭來說，水費負擔不大，或因如此，社會上要求減免水費的呼聲亦有限。