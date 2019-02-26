【財政預算案】想財爺派錢冇咁易？　盈餘料縮水　派糖彈藥遜去年

財政預算案將於明日（27日）公布，財政司司長陳茂波近日已多番表明來年經濟放緩，所以坊間亦預期政府將會審慎理財，今年的「派糖」措施不會特別多，要像去年般派錢4000元自然更難。 環顧近幾個星期，到現時臨近財政預算案發表，至今也未傳出什麼令人眼前一亮的派糖措施，消息相對「零碎」，例如向學生提供資助、再次代繳中學文憑考試（DSE）費用等。 其實，參照今個財政年度首9個月（去年4月1日至12月31日）的財政狀況，今個財政年度的盈餘確實相對去年沒那麼樂觀，而舊有派糖措施成本也不低，能出「新招」的空間並不多。再加上，政府經常性開支亦有增長，所以今年派糖、派錢未必如去年般鬆手。

今年暫時未傳出重大的派糖消息，其中流傳中的代交DSE考試費，去年已有類似做法。（資料圖片）

去年盈餘近千四億 今年最多料將少一截

根據政府1月底發布的本財政年度首9個月財務狀況，政府有590億元盈餘，主要來自地價收入、利得稅和印花稅。首9個月的財務狀況，和整個財政年度最終財務狀況的關係，可能受到各類非經常性收入和開支影響，變數較多，不能一概而論，但仍有一定參考價值。

因為按過往慣例，每個財政年度的最後3個月（1月至3月），都是稅收入賬的高峰期，一般都會有一筆重要收入未計算在首9個月內。所以環顧過去10年，有7年財政預算案公布的財務狀況，都會優於首9個月的數字，而兩個數字即使有不同，相差一般都在100億至300億左右。

去年預算案的中期預測提到，預計今個財政年度的盈餘僅為466億，但政府一向被指估算保守，經常低估盈餘。再綜合參考四大會計師行的預測，預估盈餘可能介乎400億至600億。

所以結合上述數字粗略估計，只要最終公布的財政盈餘介乎400億至800億，都屬合理範圍之內。但不論何者準確，可以肯定的是今個年度財政盈餘會比上年度的近千四億元少一截。

1月至3月一般是稅收入賬高峰期，所以首九個月的財務狀況可能未有計及一筆重要收入。（資料圖片）

去年花524億派糖 今年「新招」空間不多

再參考去年預算案的派糖措施開支，根據陳茂波當時的說法，派糖一共花掉524億元（派錢4000元由於是後加，所以涉及的113億元開支未計算在內）。這些措施當中，其實大部分都屬「恆常化」的派糖，大家也「見慣見熟」。

例如寬減薪俸稅和個人入息課稅，少收226億；寬減利得稅少收29億；寬免四季差餉少收178億；向領取社會保障、低津及交通津貼人士發放額外兩個月款額，開支73.8億。這四大類別派糖成本佔約507億元，本身已經花掉一筆盈餘。

更要注意的是，去年預算案公布的盈餘多達1,380億元（最後年度結算時修訂為1,489億），政府已相對有較多空間派糖，可以再加入代繳DSE考試費等較有新意的措施，其後更可在民意壓力下「嘔」多百幾億作「補漏拾遺」派4000元。可是，今年的財政盈餘可能「折半」，政府亦要顧及《基本法》第107條量入為出、避免赤字的原則，派糖、派錢出必如去年般鬆手。

所以這亦一定程度解釋了，為何本年至今未有傳出特別的派糖新招消息，因為出「新招」的空間已經不多，甚至有可能「縮水」。

不計派錢，去年的財政預算案共花524億元派糖。（資料圖片）

短期vs長期 財爺的永恆矛盾

其實相對短期的派糖措施，政府在經常開支、長遠政策方面確實做了一些功夫。參考政府去年的預算案，預計今年度的經常開支為4,065億元，比上年度大增11.8%，是近年罕有出現的雙位數字增幅。其中在教育經常性開支，去年《施政報告》亦已宣布再加碼47億元，讓中小學教師全面學位化。所以嚴格來說，不能說政府完全沒有承擔，只是如何平衡長短期措施、將公帑用得恰如其分的問題。

這亦是政府管理庫房一個永恆的矛盾。派糖太少會被批為庸官守財、遠水難救近火、不懂民間疾苦；派糖太多又會被批為冇遠見、不懂投資未來。特首林鄭月娥經常強調「理財新哲學」，對於公帑應使則使，但到底何謂「應使」，則屬見仁見智，例如明日大嶼計劃，有人覺得填海填補香港土地儲備是好事，亦有人擔心會將數千億計的儲備賭落海。

最關鍵的是，所謂「民無信不立」，現時政府民望每況愈下，且官員政策解釋能力低、領導力差強人意，無論政策做對做錯，都難以贏得普羅大眾信賴，施政往往事倍功半，最簡單亦毋須用腦的，就是每年大灑金錢派錢派糖，為市民暫時消消氣，贏一時掌聲。只是今年連派錢派糖的彈藥都可能較去年少，陳茂波恐怕要打一場「逆境波」了。