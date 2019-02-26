五家入口商非法進口有害電子廢物　被罰款21.3萬元

環境保護署在葵涌貨櫃碼頭阻截五宗從秘魯、埃及、菲律賓及內地非法進口有害電子廢物個案。涉案的五家入口商，包括富洋代理有限公司、光義有限公司、香港恆達科技有限公司、力全國際（香港）有限公司及良記循環再用有限公司，分別於本月12日、19日及今日（26日）在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置條例》，共被判罰款21.3萬元。

環保署在香港海關協助下，在葵涌貨櫃碼頭截獲大批有害電子廢物，市值約為130萬元，當中包括廢平面顯示器。（環保署提供）

環保署去年七月至八月期間在香港海關協助下，在葵涌貨櫃碼頭截獲六個海運貨櫃，報稱載有廢塑膠、電腦部件和顯示器等，經查驗後證實載有屬有害電子廢物的廢印刷電路板、廢平面顯示器和廢電池，市值共約為130萬元。環保署已即時將截獲的貨櫃退回來源地，並就有關退運通知當地執法機構，及按照《廢物處置條例》檢控涉案的五家入口商。

環保署發言人強調，廢印刷電路板、廢平面顯示器和廢電池等有害電子廢物，含多種重金屬和其他有毒化學物質。（環保署提供）

環保署發言人強調，廢印刷電路板、廢平面顯示器和廢電池等有害電子廢物，含多種重金屬和其他有毒化學物質，均屬化學廢物，受現行化學廢物處置法例規管。發言人又提醒，從事廢料回收的進口商，切勿非法進口（包括進口香港或經香港轉運）或出口有害廢物。

根據《廢物處置條例》，除非事先領有有效許可證，任何人士進口或出口有害廢物即屬違法，初犯者最高可被判處罰款20萬元及監禁六個月；其後再被定罪，可處罰款50萬元及監禁兩年。

翻查被罰款的五家入口商，光義有限公司在官網上自稱是「全球最大的14天手機和二手手機批發商之一」，擁有20多年手機國際貿易經驗，年營業額超過17億港元（2.2億美元）；恆達科技有限公司則在官網介紹自己是「高科技電子零件及裝配組件製造商及批發商」；而良記循環再用有限公司的網上資料不多，但過去多次因違反 《廢物處置條例》而被定罪及罰款。至於富洋代理有限公司及力全國際（香港）有限公司，相關網上資料也不詳。