運輸工向女友淋通渠水至留疤　雖獲原諒但仍須坐牢20月

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36歲運輸工人兩年前和女友在住所爭吵，期間用通渠水淋潑女友，令對方多個地方被燒傷，粉臉更留下疤痕。男工早前承認一項對他人身體加以嚴重傷害罪，法官今(26日)在高等法院判刑時指，雖然事主已原諒男工，不欲追究，惟判刑需反映案件的嚴重性，遂決定判男工監禁20個月。

被告劉佳坪的女友(圖)雖稱已原諒被告，並感到自責，但仍未能免被告入獄。（資料圖片）

被告劉佳坪承認於2017年8月12日清晨時，在深水埗荔枝角道住所用通渠水淋他的女友(案件時33歲)。庭上透露，兩人同居並育有一女，女兒現時由寄養家庭照顧。

女事主感自責望一家團聚

法官判刑時引述事主的求情信，指已原諒被告，事主甚至自責，望法官輕判，令家庭可早日團聚。法官續指，事主拒錄取口供和作供頂證被告，甚至不願提供最新傷勢照片。

雖然事主已原諒被告，不欲追究，本案亦屬於家庭暴力案件，惟法官強調判刑時需反映案件的嚴重性。同時，法官考慮被告在事主不願作供下，仍選擇認罪，因此酙量減刑。

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兩人均有被通渠水灼傷

案情指，救護車於案發日清晨，奉召到深水埗荔枝角道，當時被告稱和事主都被淋潑通渠水。事主先被送到明愛醫院的急診症，發現她被燒傷。她之後被轉送廣華醫院，醫生治療時發現她全身約4.5%燒傷，包括臉、背、左前臂和右膝。她留醫1個多月後出院，覆診時確認她大部份傷勢已痊癒，惟她的右臉、左耳後和雙膝等留有疤痕。

兩人曾為感情事爭吵數小時

而被告被捕後，亦被送院診治，發現他的雙腳有紅印。他在錄影會面稱，曾和事主就感情問題爭吵數小時。期間，他取出一支通渠水淋對方的腳，事主用水清洗後，打算移走通渠水時，卻濺中被告的腳、臉和耳。被告再以通渠水淋對方。兩人清洗後冷靜下來，並電召救護車。

案件編號：HCCC249/2018

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