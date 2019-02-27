QS大學學科首20位排名　港大10科上榜　牙醫學院失落全球第一

國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）公布世界大學學科排名結果，港大牙科自2016年連續三年排名全球第一後，今年不止「斷纜」，更跌出三甲，降至第4位，但仍是本港上榜學科最高排名。去年教大憑教育學科首打入十大，今年則大幅下滑11位，降至第20位。 整體而言，本港八間資助大學連同演藝學院，總共有21個學科躋身全球相關學科首20位，當中港大以10科上榜成大贏家，但也有三間大學「吞蛋」。QS指本港院校躋身世界前50位學科數量，由去年的87個減少至77個，跌幅為約11%。

港大牙科自2016年連續3年排名全球第一後，今年首次跌出三甲以外，排第4位。（資料圖片）

QS 公布2019年世界大學學科排名，以四個指標，包括學術聲譽、僱主聲譽、每篇論文的引用數量、及平均的學術生產力和影響力，評核來自全球1,200多所大學、48個學科領域。

港大：致力成為世界級大學

港大牙科自2016年起，連續3年蟬聯該學科全球第1位，不過，今年則首次跌出三甲以外，排第4位。

港大表示，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越。發言人指，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

連續兩年在酒店休閒管理學科排行榜排第3位的理大，今年同樣下跌兩位，屈居第5位。（資料圖片）

教育學排名港大升一位 教大大跌

至於連續兩年在酒店休閒管理學科排行榜排第3位的理大，今年同樣下跌兩位，屈居第5位。

在教育領域方面，教大及港大的教育學均打入首20位。港大由去年第7位，躍升1位，排名第6位；教大則由去年第9位，下跌11位至第20位。香港演藝學院表演藝術學科有大進步，由51至100位，急升至少38位，排名第13位。

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本港院校少10科打入首50位

整體而言，港大有32個學科排名前50名，當中有10科打入首20位，成為各院校之冠；而亞洲僅有四所院校擁有30多個學科躋身前50位，港大是其中之一。其次是科大，有12科排世界首50位，3科排名首20位。

本港院校共165個學科參與今次排名，當中有65個排名較去年下降，有38個學科的排名提高。而本港大學列於世界前50位的學科數量，由去年87個減少到77個，跌幅為約11.5%。