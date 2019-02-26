大昌行預告「廚師腸」3月回歸　美國廠房生產　口味、包裝不變

生產「美國廚師牌雞肉腸」的Zacky Farms，早前向美國法院申請破產保護，令港人憂慮陪伴幾代人成長、屬集體回憶的「廚師腸」，會否從此消失。 代理「廚師腸」在港發售的大昌行今日舉行業績會，香港食品業務主管梁佩貞透露大昌行擁有「廚師腸」配方，會以原有配方在美國的工廠生產，預計3月份陸續推出市面，強調口味及包裝不變，批發價也大致不變。

簡稱「廚師腸」的「美國廚師牌高級雞肉腸」深受港人喜愛，BBQ不能無。其美國生產商Zacky Farms去年申請破產，並於今年1月關閉生產廠房，令不少港人憂慮無法再吃到「廚師腸」的經典味道。

大昌行今日公布業績，香港食品業務主管梁佩貞（左一）透露新生產的「廚師腸」3月回歸。（左二起）財務總裁馮潔儀、行政總裁黎汝雄、汽車及遊艇業務主管李德華、奧利佳業務主管Tim Collins今日出席業績會。（由左至右） 大昌行擁有獨特配方 售價與以往相若 「廚師腸」香港代理大昌行早前曾宣布喜訊，稱「「廚師腸好快就會返嚟啦！」大昌行香港食品業務主管梁佩貞今日於業績會上表示，意想不到「廚師腸」如此受港人歡迎，並指因廚師腸屬大昌行的特許品牌，故擁有其獨特配方。



她續指，大昌行將以原有配方繼續生產，會保留消費者喜歡的口味及原有包裝。未來「廚師腸」會在美國的廠房生產，預計新產品3月起陸續推出市面，批發價會與以往相差不大，但最終都會由零售商決定零售價。

根據本港商標註冊處紀錄，「美國廚師牌雞肉腸」的商標「Valley Chef」的擁有人為美國大型跨國食品企業「Cargill Meat Solutions Corporation」，Cargill於1988年註冊，地址位於美國堪薩斯州威奇托市（Wichita），本港代理人為高露雲律師行（Wilkinson & Grist）。該公司主要負責生產牛肉、火雞相關加工食品，同時兼顧餐飲業務及食品分銷業務。



美國公司「Shenandoah Poultry, Inc.」於2009年將「Valley Chef」商標轉讓予Cargill。