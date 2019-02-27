【財政預算案2019】薪俸稅及個人入息課稅退稅75%　上限減至2萬元

財政司司長陳茂波今日（27日）公布新一份財政預算案。在稅務措施方面，薪俸稅和個人入息課稅、利得稅退稅75%，而退稅上限均為2萬元，政府收入分別減少70億元、19億元。去年預算案的退稅上限是3萬元，今年降回至2萬元。

↓財政預算案2019懶人包 派糖措施逐樣睇↓

+ 12 + 11 + 10

財政司司長陳茂波今日（27日）公布新一份財政預算案。在稅務措施方面，寬減75%薪俸稅和個人入息課稅，及75%利得稅，分別上限為2萬元。有關扣減會在2018/19年度的最終應繳稅款反映，政府在上述稅收方面會減少189億元。較去年度的財算案，退稅上限是由3萬元下調回2萬元。

去年度的預算案提供一次性的稅務寬免，包括增加子女基本及額外免稅額、供養父母或祖父母的免稅額、及傷殘人士免稅額，還調高各種薪俸稅免稅額和扣除項目上限、擴闊和增加稅階，以及調整邊際稅率。

60萬納稅人跌出優惠群組

政府今年縮細所謂的「派糖」措施規模，其中寬減75%、2018/19薪俸稅及個人入息課稅，以上限2萬元為限，預料191萬納稅人受惠，庫房因此少收170億元收入。政府消息人士指，雖然派糖規模較去年少，但其實屬「正常範圍」，「因為舊年係派得特別多。」消息人士指，預料年薪40至60萬的人士會「跌出」派糖受惠群組，約60萬納稅人受影響。

此外，政府亦會寬減75%利得稅，冋樣以上限2萬元為限，料庫房收入減少19億，可令14.5萬納稅人受惠。