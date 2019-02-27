【財政預算案2019】盈餘縮水減派糖　退稅、免差餉「減甜」

財政司司長陳茂波今早(27日)11時赴立法會宣讀最新一份《財政預算案》，《香港01》作直擊。 陳茂波宣讀財政預算案時表示，「即使烏雲密佈，背後仍是耀眼陽光。那怕山重水複，也無礙我們對香港前景的信心。」新一份《預算案》會預留約1,500億元在利民紓困措施及經濟發展；陳茂波預計2018/19年年度盈餘為587億元。財政儲備在今年3月31日為11,616億元。 陳茂波宣布，寬減2018/19年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港190萬名納稅人受惠；寬減2018/19年度75%的利得稅，上限同為2萬元；同時寬減四季的差餉，以每戶每季1500元為上限，估計涉及329萬個物業。另外會向有需要學生發放2,500元津貼；為DSE考生代交考試費；為合資格領取長者醫療券的長者一次性地提供額外1,000元；惟綜援、生果金及長者津貼只出雙糧，即額外發放1個月金額。 早今於正式公布財政預算案前，已有不同團體到立法會外表達訴求，包括要求將盈餘善用在醫療及房屋，包括撥款100億元設立基層健康基金，及設立過渡性社會房屋基金。

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陳茂波最後花近一分鐘總計發言，並動之以情指，曾多次走進社區，並於紅磡茶餐廳接觸到特殊需要及有需要學童家長，用心聆聽民意，資源非無限，亦有緩急輕重，尤其日積月累痛點，來年經濟環境陰晴不定，但只要保持信心，懷抱希望，相信可擺脫陰霾，迎來晴天，最終預算案於12時54分完成宣讀。

【12:50】陳茂波估計經營帳目在未來五個年度中，除了2019/20年度外，每年都會錄得盈餘，主要是是次財政預算案的一次性紓緩措施及關愛共享計劃所致。他又指，政府的財政狀況並無出現結構性的轉變。此外，充裕的財政儲備，也讓我們有能力滿足可見的開支需要。他對未來五年的財政預測，維持審慎樂觀。

【12:46】陳茂波預計2019/20年度的總收入預計為6,261億元，經營開支預計為5,015億元，按年增加15.4%，主要涉及去年關愛共享計劃的112億元開支。經常開支佔經營開支超過八成，為4,410億元，按年增加9%。

陳茂波預計2019/20年度的總收入預計為6,261億元，經營開支預計為5,015億元。(盧翊銘攝)

【12:45】政府於本港460多間學校落實「一校兩社工」，涉3億1千萬元。

【12:41】撥款200億元購置130個場地，增設日間幼兒中心等社福設施，料有8萬6千人受惠；另外，亦會撥款200億元購置60個物業、提供130個社福設施，增設日間幼兒中心、長者鄰舍中心等，料有8萬6千人受惠。

康復服務方面，政府會增加835個康復名額，以及購買300個私人殘疾院舍宿位，並逐步增加五間殘疾人士地區支援中心及兩間自閉症人士支援中心。

兒童及青少年方面，會增撥約1億5600萬元，提高幼兒中心服務的資助水平，紓緩家長經濟壓力；並分階段在北區、觀塘、沙田、葵青及元朗，增加合共約400個資助獨立幼兒中心名額，為3歲以下幼兒提供長全日制照顧服務。政府亦會增加鄰里支援幼兒照顧計劃下的專業及支援人員人數，加強社區保姆訓練，另提高其服務獎勵金，上述措施將涉每年約5200萬元額外經常撥款。

因應香港公廁衞生情況欠佳，加上設施陳舊，陳茂波宣布政府投放6億元翻新240所公廁。（資料圖片）

【12:40】政府投放6億元翻新240所公廁。

政府預留60億元提升海濱長廊設施。（資料圖片／羅君豪攝）

【12:39】預算案會預留60億元提升海濱長廊設施，目標是在未來10年延長維港兩岸海濱長廊，由現時約20公里增至34公里。

【12:37】陳茂波建議投放二億元設立城市林務發展基金，以推出多項新措施，包括鼓勵學生修讀樹藝課程，以及推展樹藝及園藝業學徒計劃，為新入職人士提供更多實習培訓機會，以配合政府將於年底推出的樹藝及園藝業《能力標準說明》，為日後引入樹木管理人員註冊制度鋪路。

【12:34】政府會鼓勵在現有樓宇停車場安裝電動車充電設施。政府亦會撥款1億2千萬元，擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡，預計到2022年會增加超過1,000個公共充電器，令總數增至1,700個。

陳茂波今早(2月27日)於立法會開始宣讀財政預算案。(余俊亮攝)

【12:33】體育方面，不少運動員退役不到40歲，向香港運動員基金注資2.5億元，發放獎學金予他們在學時作雙軌發展，亦會增加全職運動員退役時可獲的現金獎勵；另未來兩年，向體育總會增撥體合共約1億元，待康文署全面檢討體育資助計劃為止。

【12:30】文化藝術方面，康文署獲撥款1億7600萬元，在未來五年舉辦大型世界級表演藝術節目，以及在香港不同地方轉播部分大型表演。此外，政府會在2019/20年度再增加約5,400萬元資助，惠及不同規模藝團、香港藝術發展局和香港藝術節協會，以改善員工待遇、鼓勵藝術創作、增加對外文化交流活動等。康文署轄下的香港電影資料館則獲撥款2,000萬元，增聘技術人員及添置器材，將急需保存的電影孤本和電影菲林數碼化。

【12:32】智慧城市方面，將預留3億元予發展局、創科局等，推動建立空間數據共享平台，發展地理空間數據，港府亦會分批指配及拍賣不同頻帶的頻譜，為發展5G網絡作準備。

【12:29】政府撥款12億成立香港基因組中心及推展計劃，在未來6年，進行四至五萬個全基因組測序。

政府將增撥四億元經常性開支，擴寬《藥物名冊》，令更多昂貴藥物（包括治療癌症藥物）獲資助予病人服用。（資料圖片／盧翊銘攝）

【12:28】政府增撥4億元擴闊「藥物名冊」，醫管局2019/20年度用於藥物的總開支會因而增至60億元。

【12:27】流感爆發，醫療面臨大壓力，他指醫管局需有效規劃管理，資源上將全力支持，有見前線工作繁重，將應醫管局建議，撥款7億元增加候召當值醫護津貼；另增加資深護師職位，及增撥資源增退休人員重聘計劃。另投放100億元設「醫療穩定基金」，應不時之急。

陳茂波宣布額外提供7億元予醫管局。（資料圖片／張浩維攝）

【12:25】

政府會盡快展開交椅洲附近興建面積約1,000公頃人工島的研究，至於近岸填海的研究，涵蓋龍鼓灘、欣澳及小蠔灣，政府計劃在今年內申請撥款。政府亦會研究屯門沿海地帶的規劃，包括考慮龍鼓灘及內河碼頭的土地用途和相關交通配套。

【12:22】土地供應督導委員會改組，加強統籌土地供應工作，並優先處理多項策略性議題，包括以願景帶動和前瞻性的方法，評估土地需求及訂立土地儲備目標，和以基建先行、創造容量的思維，規劃策略性交通基建。陳強調，港府具足夠財政實現明日大嶼願景，將分階段推展規劃研究。

【12:18】樓市回軟，但市民與負擔能力仍存距離。陳茂波指，港府目前無意撤需求管理措施，提醒市民置業前必須小心衡量風險，量力而為。

【12:15】發展局正籌辦設立主要項目精英學院，培訓公職人員以更創新的思維及更佳的領導技巧，推展工務工程項目。政府已預留4,000萬元，作為學院首三年的運作經費，並計劃在今年年中開辦課程。

陳茂波宣佈將會推動工程監督系統數碼化，並透過先導項目，鼓勵工地監督和承建商利用創新科技，即時收集工地環境及施工進度等數據以便記錄。(資料圖片)

【12:14】本港基建屢出現醜聞，陳茂波宣佈將會推動工程監督系統數碼化，並透過先導項目，鼓勵工地監督和承建商利用創新科技，即時收集工地環境及施工進度等數據以便記錄、監察和分析。發展局會為此成立專責小組，策劃及協調跨部門的工作。

【12:08】委託機場管理局就港珠澳大橋口岸人工島上蓋進行研究，提交方案，期望與第三跑道發揮協同效應，令大嶼山成為連接大灣區以至全世界的「機場城市」。

政府撥3.53億元予旅發局加強推廣香港，涵蓋改善昂坪附近行山徑的設施，並委聘顧問研究改善香港濕地公園內的設施。此外，政府亦委聘顧問研究在本港推動智慧旅遊的策略和項目，透過應用科技提升旅客訪港體驗。政府會陸續將官方着陸網站擴展至所有跨境口岸。此外，旅遊事務署會繼續與資科辦合作，在旅遊熱點增設免費Wi-Fi服務。

【12:03】寬免2019／20年度商業登記費，140萬名業務經營者受惠、另科技券計劃恆常化，每間企業的資助上限增至40萬元。

財政預算案表示，將繼續為DSE考生代交考試費。（資料圖片）

【12:00】寬減2018/19年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港190萬名納稅人受惠；寬減2018/19年度75%的利得稅，上限同為2萬元；同時寬減四季的差餉，以每戶每季1500元為上限，估計涉及329萬個物業。

【財政預算案】薪俸稅及個人入息課稅退稅75% 上限降回至2萬元

向有需要學生發放2,500元津貼；綜援、生果金及長者津貼出雙糧，額外發放1個月金額；為DSE考生代交考試費；為合資格領取長者醫療券的長者一次性地提供額外1,000元。

【財政預算案】再為DSE學校考生繳考試費 向基層學生派錢2500元

【11:58】未來基金首2年回報達4.5%及9.6%，將邀資深商界人士提供投資建議。

【11:56】陳茂波認為政府應繼續投放資源改善政府服務，2018/19年經營開支增加17.2%，政府整體開支亦增加14.2%。陳茂波預計新一個財政年度的經營開支會進一步上升15.4%，預計到本財政年度終結，財政儲備會達到11,616億元。另外，亦會分4年將房屋儲備金回撥至財政儲備，而儲備金目前滾存至824億元，房委會未來幾年的預測結餘，均會超過四百億元，在可見將來無須動用儲備金。

【11:54】經濟合作方面，政府致力為企業創造營商機會。確保港商在外、及外商來港投資同受保障，本屆政府上任以來，已與12個經濟體簽訂3份自貿協定，正與英國探討建立更緊密經貿關係方案，尋求與太平洋聯盟締結自貿協定，另積極拓展全面性避免雙重課稅協定的網絡。

【11:50】政府撥款1.5億元支持非政府機構開發爭議解決網上平台，促進香港在法律科技的發展，鞏固香港國際爭議解決服務中心的地位。陳茂波說，有關機構正籌備開發一個跨地域、便捷、安全和具成本效益的平台，提供網上仲裁、調解，以及智能合約和相關服務。平台會利便包括香港以至「一帶一路」沿線經濟體、亞太經濟合作組織及東盟成員等地的中小微企。

陳茂波在宣讀財政預算案時表示，本屆政府上任以來，已與12個經濟體簽訂3份自貿協定，正與英國探討建立更緊密經貿關係方案。(資料圖片)

【11:47】大灣區定位方面，他指本港擁雄厚科研實力，可擔當區內創科先鋒，可促技術合作；另大灣區建設方面，擁7千萬人口，與韓國人口相若，本港可具近水樓臺的龐大商機，亦可從中探索新路向、開拓新空間。

【11:44】創新及科技基金獲注資20億元，推行再工業化資助計劃。陳茂波指，基金將以配對形式資助生產商在港設立智能生產線，有助改善經濟結構，減少對服務業的依賴。創科局會盡快向立法會申請撥款，期望在今年下半年推行措施。

【11:42】政府預留5億元於未來三個學年發展「中學IT創新實驗室」，每間中學可獲100萬元，自行購置所需的資訊科技設備和專業服務，以及舉辦更多相關的課外活動，加深同學對嶄新資訊科技的認識，推動科普教育。

【11:40】人才培育方面，去年推出的博士專才庫延長至3年，有關人員薪津亦由即日起提高 1.6萬元提高至1.9萬元起。

政府預留160億元，供教資會資助大學翻新設施，尤其是添置必需的科研設備。（資料圖片）

【11:39】政府預留160億元供教資會資助的大學翻新設施，尤其是添置必需的科研設備如實驗室，讓大學生及科研人員可在最佳環境下進行教學及研究活動；他期望大學在發展或提升硬件時，特別留意並優先考慮創科的需要，務求使教研配套切合培養科技人才的目標。

【11:35】陳茂波稱政府不遺餘力推動創科，香港科學園第一階段擴展將在今年完工，屆時能提供約7.4萬平方米的額外樓面面積。另一科技「基地」數碼港，則獲撥款55億元用作發展數碼港第五期，料擴建項目預計可提供約6.6萬平方米樓面面積。

【11:34】發展創科方面，他指，知識產權可創造經濟產品，本港集中發展智慧城市，人工智能等4大範疇，過去投資承擔超逾1億元，本港創科已見改善。

【11:31】計劃發出虛擬銀行牌照，提供創新銀行體驗。

政府將研究以轉數快讓市民繳交稅款等。(資料圖片)

【11:30】政府正籌備利用「轉數快」便利市民繳交稅款、差餉及水費。運輸署、入境事務處和康文署亦會研究在繳費櫃枱試行接受「轉數快」付款。

【11:28】由本年4月1日起，不同類型的在岸基金與離岸基金，在符合特定條件下可享有利得稅豁免。

他指，將爭取各國來港設地區總部樞紐，並提供稅務優惠；保險業推動方面，會推動本港成為國際風險管理中心，研究可助行業發展措施。

【11:23】財務匯報局的種子資金將會「加碼」至4億元，並且豁免新制度實施後首兩年的徵費，協助該局過渡至新職能。

【11:21】陳指，需深化及擴闊金融市場，亦要進一步加強香港的橋樑角色，包括把握大灣區及「一帶一路」所帶來的機遇，更要放眼全球。

財政司司長陳茂波今早11時於立法會宣讀財政預算案。(盧翊銘攝)

【11:20】陳指，本港經濟發展以服務業為主，2017年共佔本地生產總值超過57%，惟服務業極受外圍經濟的影響，應銳意發展多元經濟，需積極發展新興產業，為年輕人提供優質就業機會。

【11:18】論及環球政經形勢方面，陳指，國家發展歷經翻天覆地轉變，內地晉身全球第2大經濟體，也是環球經濟增長的主要引擎，成績有目共睹，內地正邁向高質量發展，轉變發展方向，需特別留意國家正銳意推動的工作，包括以創新引領經濟發展，著重科研和科技應用，以及進粵港澳大灣區發展及「一帶一路」倡議的實施等。他特別提到，國家目前面對複雜的外部環境，經濟發展亦有挑戰，本港應著眼於長期大勢，認清國家發展正處於戰略機遇時期，長遠發展前景良好。

他指，本土主義和民粹主義在多國抬頭，不但影響當地政治，也左右這些國家的外交及經濟政策，不利多邊自由貿易的發展，影響國際經貿往來。

【11:11】經濟前瞻方面，受不明朗因素影響，會影響投資者意向，他指過去一年，美國、內地股市由高位下滑，亦料今年環球經濟充滿變數，會推出一次性措施，扶助企業，利民紓困。

財政司司長陳茂波今早11時於立法會宣讀財政預算案。(盧翊銘攝)

【11:10】陳茂波預計今年經濟有2至3%實際增長，2019年整體及基本通脹率為2.5%。

【11:06】2018年的通脹率為2.6%，較2017年高0.9%。至於2018/19年度政府收入的修訂預算為5,964億元，較原來預算低1.3%，主因是地價和印花稅的收入較預期少，但利得稅和薪俸稅的收入則較原來預算多161億元。

政府開支方面，修訂預算為5,377億元，較原來預算低5.6%，主要是由於個別政策措施及工務工程的支出較原來預算低。陳茂波預計2018/19年年度盈餘為587億元。財政儲備在今年3月31日為11,616億元。

公務員編制會增加6700個職位，增幅3.7%，主要供應付多個跨境新口岸啓用，遂增加人手。

【11:05】

陳茂波指，2018年環球經濟持續擴張，下半年在貿易摩擦持續發酵和其他不利因素影響下減弱，亞洲區的生產及貿易活動後期表現轉差，受外圍情況影響，香港的整體貨物出口整體3.5%，去年第四季大幅放緩，下跌0.2%。內部需求則大致保持穩定，利好勞工市場。工資穩步上揚，消費亦見好。

財政司司長陳茂波今早11時於立法會宣讀財政預算案。(余俊亮攝)

【11:00】陳茂波到立法會宣讀任內第二份《財政預算案》，配以綠色領呔，與《預算案》封面一致。陳茂波指，「即使烏雲密佈，背後仍是耀眼陽光。那怕山重水複，也無礙我們對香港前景的信心。」新一份《預算案》會預留約1,500億元在利民紓困措施及經濟發展。

接近早上11時，陳茂波已抵達立法會。(余俊亮攝)

多個團體和政黨在立法會外請願表達訴求，民主黨要求將盈餘善用在醫療及房屋，包括撥款100億元設立基層健康基金，及設立過渡性社會房屋基金。(余俊亮攝)